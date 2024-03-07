Энергетики Подмосковья переходят на особый режим работы на время мартовских праздников

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Дополнительные меры для обеспечения надёжного электроснабжения жителей Московской области вводит на время длинных мартовских выходных компания «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики
«С 8 по 11 марта будет организовано круглосуточное дежурство оперативно-ремонтного персонала и руководителей компании. Кроме того, с восьми утра 8 марта до восьми утра 11 марта отменены все плановые работы, кроме ликвидации нарушений на электросетях», — говорится в сообщении.В целом в компании на круглосуточном дежурстве находится 66 бригад. В режиме повышенной готовности к работе дополнительно привлекают 303 бригады, а также 573 единицы спецтехники, среди которой 86 мобильных дизельных электростанций.
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Лев Каштанов