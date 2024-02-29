В Подмосковье в 2024 году установят 155 электрозарядных станций

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
125 «быстрых» и 30 «медленных» электрозарядных станций (ЭЗС)установят на территории Московской области в 2024 году, средняя стоимость зарядки составит от 10 до 19 рублей за один киловатт-час в зависимости от расположения и мощности станций, сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.
«Сегодня в регионе работает 508 электрозарядных станций, из которых 171 станция — «быстрая» и 337 станций — «медленные». Планируется продолжить развитие электрозарядной инфрастуктуры для защиты экологии создания комфортной городской среды», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.Найти места расположения электрозарядных станций в Московской области можно через сервис «Яндекс.Карты» или официальном сайте Мособлэнерго в разделе «Потребителям».
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