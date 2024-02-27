С начала года в Подмосковье построили и реконструировали 17 подстанций

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
17 трансформаторных подстанций построила и реконструировала с начала текущего года на территории Подмосковья компания «Мособлэнерго» в рамках реализации программы повышения надёжности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Новые подстанции появились в девяти городских округах региона. Это Пушкинский, Чехов, Одинцовский, Истра, Балашиха, Мытищи, Домодедово, Красногорск и Котельники», — отмечается в сообщении.Кроме того, на восьми подстанциях было отремонтировано оборудование. Ремонт также провели на 6,9 км кабельных и воздушных линий электропередачи.
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Лев Каштанов