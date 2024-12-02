Энергетики Подмосковья пресекли около 94 МВт*ч незаконного энергопотребления

Фото: Министерство энергетики Московской области
За девять месяцев 2024 года специалисты компании «Россети Московский регион» выявили незаконное потребление электроэнергии объёмом более 93,8 МВт*ч в Московской области. Незаконное потребление составило более 600 миллионов рублей, сообщает Министерство энергетики Московской области.
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