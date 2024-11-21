В Дмитрове восстанавливают прерванную из-за непогоды подачу электричества

Фото: пресс-служба Мособлэнерго
В 49 многоквартирных домах Дмитровского городского округа из-за ухудшения погоды отключили электричество. Это затронуло около 6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Прошу проявить терпение и понимание. Восстановлением электроснабжения занимаются 12 аварийных бригад. Они делают всё, чтобы как можно скорее завершить работы и вернуть комфорт в дома наших жителей», – написал в своём телеграмм-канале временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.Он добавил, что по всем внештатным ситуациям жители могут обращаться в единую диспетчерскую Дмитрова по телефону 8 (499) 702-22-22 или в круглосуточный контактный центр «Светлая линия» ПАО «Россети Московский регион» по телефону 8 (800) 220-0-220.
Ранее в Подмосковье объявили штормовое предупреждение. До утра пятницы местами ожидаются сильные осадки – дождь, переходящий в мокрый снег, а также ветер с порывами до 27 м/с. По прогнозам синоптиков, температура опустится ниже 0°С. На дорогах возможна гололедица.
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