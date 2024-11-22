В Подмосковье восстанавливают прерванную штормом подачу электричества

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Электроснабжение ряда домов было прервано в Московской области из-за обрушившегося на столичный регион вечером 21 ноября циклона со штормовым ветром, повалившего деревья на провода, в настоящее время работы по восстановлению подачи электричества ведутся в пяти городских округах, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики в пятницу, 22 ноября.
«В связи с падением деревьев на линии электропередачи в настоящий момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения в частном секторе ряда населённых пунктов, а также в нескольких СНТ на территории округов Дмитровский, Пушкинский, Воскресенск, Шатура и Чехов», — говорится в сообщении.Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы восстановить подачу электричества потребителям максимально оперативно.
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Лев Каштанов