В Подмосковье с начала года построили 100 трансформаторных подстанций

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Сто трансформаторных подстанций построили на территории Московской области специалисты компании «Мособлэнерго» в рамках инвестиционной программы с начала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Ввод новых подстанций повысит надежность и качество электроснабжения жителей области, а также обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей», — отметили в министерстве.Кроме того, в текущем году силами компании «Мособлэнерго» проведена реконструкция 178 трансформаторных подстанций: на объектах установили новое силовое и электрооборудование. Построено и реконструировано также почти 223 км линий электропередачи, в том числе более 83 км воздушных и 138,6 км кабельных линий.
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Лев Каштанов