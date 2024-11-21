Энергетики Подмосковья работают в усиленном режиме из-за ухудшения погоды

Фото: пресс-служба компании «Россети Московский регион»
Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы на фоне ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
По данным Росгидромета, в регионе с полудня 21 ноября ожидается ухудшение погоды. Пойдут дождь со снегом, ветер усилится до 20 м/с, а температура понизится до -4С.
Энергетики заверили, что имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.
При отключении электричества можно позвонить на горячую линию «Мособлэнерго» 8(495) 99-500-99, на «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8(800) 220-0-220, а также по телефонам единой диспетчерской службы городского округа.
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«На оперативное устранение последствий непогоды привлекают 657 бригад, а также 2 тыс. 732 единицы спецтехники, в том числе передвижные дизельные электростанции», – говорится в сообщении.
Энергетики заверили, что имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.
При отключении электричества можно позвонить на горячую линию «Мособлэнерго» 8(495) 99-500-99, на «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8(800) 220-0-220, а также по телефонам единой диспетчерской службы городского округа.
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Лора Луганская