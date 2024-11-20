Синоптик рассказал о погоде в Москве на Новый год

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Ноябрь радует москвичей и жителей области своей плюсовой температурой, но когда придет климатическая зима?
Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что в Москве и области стоит температура октября.
По его словам, зимы в Москве пока не видно, потому что за последние 20-30 лет климат потеплел.
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«У нас уже средняя суточная температура на сегодня (20 ноября) должна быть -1,2 градуса, а у нас положительная. То есть мы идем по температуре октября. 86% дождевых осадков выпало за это время, то есть это соответствует норме», — сказал синоптик.
По его словам, зимы в Москве пока не видно, потому что за последние 20-30 лет климат потеплел.
«Снежный покров уже два раза выпадал, таял. Вот сейчас в субботу еще выпадет, полежит немножко, опять растает. Зимы раньше декабря не будет. Но на Новый год, как правило, снег всегда выпадал и лежал уже в январе. Надеемся, что этот год будет не исключением», — поделился Цыганков.
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Анастасия Бондарева