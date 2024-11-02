Коммунальщики и спецтехника Реутова полностью готовы к зиме

Фото: пресс-службе администрации г. о. Реутов
На площади перед администрацией Реутова прошла ежегодная проверка готовности техники и предприятий города к осенне-зимнему периоду. Готовность коммунальщиков вместе с главой городского округа Филиппом Науменко оценили депутаты городского Совета, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Ростехнадзор выдал нашему городу акт о готовности к зиме. Уборочных машин достаточно, все они исправны», – доложил замглавы Реутова Владимир Климов.На площади выстроились тракторы, самосвалы, роторы для уборки снега и другая спецтехника. На смотр приехали 64 большие уборочные машины и 36 средств малой механизации. Науменко проверил технику на соответствие стандартам и поговорил с сотрудниками.
«Работа, которую вы выполняете каждый день, важна для людей. Хочу пожелать всем не такой снежной зимы, как в прошлом году. Все здесь – люди закаленные. Ни дождь, ни снег вам точно не помеха», – отметил Науменко, обращаясь к сотрудникам.По итогам смотра 32 сотрудника управляющих компаний и коммунальных служб были награждены почётными грамотами за высокий профессионализм и добросовестный труд на благо жителей.
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Лора Луганская