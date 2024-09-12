МФЦ Московской области и столицы запустили совместный проект по госуслугам

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Подмосковные и столичные центры «Мои документы» начали сотрудничество в сфере оказания электронных услуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Теперь в МФЦ Подмосковья оказывают помощь в оформлении услуг на не только на региональном, но и на столичном госпортале. А в МФЦ Москвы помогают подать заявления на подмосковном портале госуслуг. Это обеспечивает доступность и удобство получения госуслуг жителям обоих регионов», – рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.Она добавила, что консультации по порталам госуслуг предоставляются в цифровых зонах МФЦ.
Отмечается, что в цифровых зонах подмосковных центров «Мои документы» оборудовано свыше 870 рабочих мест. Теперь с установленных там компьютеров открыт бесплатный доступ не только к федеральному и подмосковному порталам госуслуг, но и к ресурсу mos.ru. А в МФЦ Москвы жители смогут получить консультации по 20 услугам областного портала.
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