Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий. В регионе ожидаются дождь со снегом, местами гололедица и усиление ветра до 21 м/с, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
«К устранению последствий непогоды привлекаются 657 бригад и 4 тыс. 322 единицы спецтехники, в том числе 152 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 19 МВт. «Россети Московский регион» будут работать в обычном режиме. У энергетиков Подмосковья есть все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии», – отметили в министерстве.Там подчеркнули, что при возникновении технологических нарушений на сетях электроснабжения продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.
При отключении электроэнергии можно позвонить на горячую линию Мособлэнерго по телефону 8(495) 99-500-99, на «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8(800) 220-0-220 или по телефонам Единой диспетчерской службы городских округов.
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Лора Луганская