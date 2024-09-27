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В Подмосковье с начала года реконструировали и построили 68 электроподстанций

27 сентября 2024, 16:31
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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Программа по повышению надёжности электроснабжения потребителей ведётся в Московской области, в рамках этой программы сотрудники компании «Мособлэнерго» с начала года построили и реконструировали 68 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.


«В текущем году компания «Мособлэнерго» проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в 33 округах Подмосковья. Уже реконструировано и построено 68 ТП и распределительных пунктов, кроме того, отремонтировано оборудование в 103 электроустановках», — говорится в сообщении.
Всего в годовую программу компании по реконструкции и строительству вошёл 381 объект электросетевого хозяйства Подмосковья.

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#минэнерго мо
#мособлэнерго
#московская область
#подмосковье
#электричество
Подмосковные ветеринары перечислили обязательные для щенков прививки
27 сентября 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Приобретя или приняв в семью щенка, важно не забыть, что для выработки иммунитета против опасных заболеваний питомцу нужно пройти вакцинацию. Об этом сообщили в Госветслужбе Московской области.
«В первые недели жизни малыш защищается от инфекций антителами, полученными из молока матери. Но со временем их уровень в крови снижается, и возникает потребность в прививках. Делать их нужно обязательно даже тем питомцам, которые будут гулять только на своём участке. Инфекцию можно принести домой на обуви и одежде, а на участок могут заглянуть другие животные – кошки, мыши, ежи», – рассказали в министерстве.
В список необходимых прививок для щенков входят вакцинация от лептоспироза, парвовирусного энтерита, аденовируса I типа, парагриппа, чумы плотоядных и бешенства.

Если владелец собаки часто берет питомца на выставки и в другие места большого скопления собак, понадобится ещё и вакцинация от бордетеллеза.

Как отметили в министерстве, график вакцинации подбирают индивидуально для каждой собаки. Узнать адрес ближайшей ветеринарной клиники можно на сайте или по номеру единого контакт-центра Госветслужбы Подмосковья: 7(495)668-01-25.

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#животные
#ветеринары
#вакцинация
#подмосковье
#московская область
#прививки
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Как найти идею для успешного проекта, расскажут на бесплатных курсах для работодателей
Работодателей России зовут на бесплатные курсы для рационализаторов
27 сентября 2024, 17:04

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Работодателей и сотрудников зовут на бесплатные образовательные курсы по нацпроекту «Производительность труда». Мероприятие подготовили по программе «Рационализатор».
Основная цель программы, рассказать о методике разработки различных проектов, включая рационализаторские и инновационные. В ходе обучения эксперты сформируют индекс к рационализаторской деятельности. Участников научат искать, внедрять и развивать идеи, а также помогут улучшить профессиональные навыки.

Дополнительный поток обучения по востребованным темам запускают АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Корпоративная сетевой академия» запускают дополнительный поток обучения.
«Заявки принимаются в срок до 30 сентября 2024 года на электронную почту: mp@rt-academy.ru», — сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

Участие в дополнительном потоке программы «Рационализатор» бесплатное и проходит в дистанционном формате.

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#разработки
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#рф
#служба
#обучение
#нацпроекты
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В Подмосковье привезут Казанскую икону Божьей Матери
27 сентября 2024, 17:03

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Казанскую икону Божьей Матери привезут в Московскую область в октябре в рамках Всероссийского моленья о победе, в подмосковных храмах чудотворный образ будет находиться с 9 по 23 число, сообщает пресс-служба РПЦ.
Святыня отправилась в путешествие по российским городам после молебна о победе, который совершил 6 мая в Москве патриарх Кирилл.
«В Подмосковье молебны с Казанской иконой Божьей Матери проведут в одиннадцати храмах. Сотни верующих смогут поклониться святыне и помолиться о сражающихся и их скорейшем победоносном возвращении домой», — говорится в сообщении.
Увидеть икону верующие смогут в Успенском кафедральном соборе и Свято-Троицком Ново-Голутвином женском монастыре в Коломне, Зачатьевском храме в Чехове и Троицком кафедральном соборе в Подольске, в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцове, Никольском кафедральном соборе в Красногорске, в Храме святителя Луки Симферопольского в посёлке Новый, в Михаило-Архангельском храме в Краснознаменске, Успенском кафедральном соборе в Дмитрове, Успенском кафедральном соборе в Сергиевом Посаде и в Богородицерождественском кафедральном соборе в Орехово-Зуеве.

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#икона
#рпц
#подмосковье
#московская область
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28 сентября в Красногорске пройдёт экологическое мероприятие «Чистые игры»
27 сентября 2024, 16:45

Фото: istockphoto / Inside Creative House

Московская область приглашает волонтёров на экологическое мероприятие «Чистые игры», которое пройдёт 28 сентября 2024 года в Красногорске, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Мероприятие будет организовано на берегу старицы реки Москвы, рядом с музеем-заповедником «Архангельское».

«Чистые игры» представляют собой командные соревнования по очистке природных территорий от мусора. Они пройдут в формате мини-фестиваля с музыкой, пикником и награждением победителей. Участники смогут соревноваться в сборе и сортировке мусора, а лучшие команды получат призы. Ожидается участие от 30 до 1500 человек, которые смогут собрать от 0,5 до 20 тонн мусора всего за один час.

Сбор участников начнётся в 11:00 у остановки общественного транспорта «Горки 6». Соревнования начнутся в 12:00, а завершатся в 14:00. Все участники смогут использовать недавно разработанное мобильное приложение для отслеживания результатов в режиме онлайн.

Инициатива направлена не только на очистку окружающей среды, но и на повышение экологического просвещения и вовлечение населения в волонтёрские проекты. «Чистые игры» активно развиваются и масштабируются на всероссийском уровне, поддерживаются сетью гипермаркетов «Лента» и проводятся с использованием гранта Фонда президентских грантов.

Все желающие могут присоединиться к мероприятию и внести свой вклад в охрану природы.

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#красногорск
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#минэкологии мо
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МФЦ Московской области выиграла в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ».
27 сентября 2024, 16:25

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

На восьмом Всероссийском форуме многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, проходившем 26 и 27 сентября в Великом Новгороде, Министерство экономического развития Российской Федерации подвело итоги федерального конкурса «Лучший МФЦ России», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Многофункциональные центры (МФЦ) Московской области завоевали первое место в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ».

«Получить эту награду — большая честь! Она является признанием нашей работы по развитию сети МФЦ в Московской области. Мы будем стремиться делать все возможное, чтобы услуги и сервисы МФЦ были удобными для жителей нашего региона и соответствовали духу времени. Благодарю всю команду МФЦ, а это более 6 тысяч человек, за самоотверженный труд и вклад в общее дело!», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
При выборе победителя в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ» конкурсная комиссия учитывала такие факторы, как доступность офисов, применение цифровых технологий в работе, организация цифровых зон и другие.
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#услуги
#победа
#награда
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В ГД предложили в случае развода отдавать мальчиков старше восьми лет отцу
Депутат Кузнецов: мальчиков при разводе необходимо отдавать на воспитание отцу
27 сентября 2024, 16:13

Фото: iStock/fizkes

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, который предложил в случае развода отдавать мальчиков старше восьми лет отцу, а не матери, пояснил свою позицию.
«Я предложил, чтобы разводов не было. А в случае, если развод все-таки происходит, как драма и трагедия в семье, то изменилась практика, при которой в 95% случаев суд определяет место проживания ребенка с матерью. Мальчикам нужен отец. Это соответствует нашим традициям, духовным ценностям, так было на Руси — что мальчик переходил на сторону отца», — пояснил Кузнецов в интервью «Газете.Ru».

Он отметил, что мальчику необходимо видеть перед собой пример отца и иметь возможность подражать ему и становиться мужчиной.

Депутат уверен, что женщина в одиночестве не сможет воспитать настоящего мужчину, не имея соответствующего примера рядом. Таким образом, Кузнецов подчеркнул, что предложил лишь обеспечить равноправие отцов и матерей в воспитании детей. По его словам, в настоящее время мальчиков воспитывают женщины, от чего в первую очередь страдают сами дети.

При этом Кузнецов подчеркнул, что отдавать мальчиков нужно только «социально-ответственным» отцам, которые действительно хотят заниматься воспитанием сыновей.

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Названы 4 области, куда продлят МЦД
Собянин: МЦД продлят до Ярославской, Тульской, Калужской и Смоленской областей
27 сентября 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Московские центральные диаметры продлят в четыре области: Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую. Об этом в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Вот мы построили четыре МЦД, и теперь они будут продляться уже в ближайшие регионы: в Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую область. Это единый Центральный транспортный узел, который будет развиваться», — сказал столичный градоначальник.
В марте сообщалось, что МЦД продлят до 11 регионов, входящих в Центральный транспортный узел. На тот момент разрабатывалось технико-экономическое обоснование, и оценивались вложения.

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#калужская область
#новости
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В Подмосковье запустят систему мониторинга работы коммунальной техники
27 сентября 2024, 16:06

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области внедрят новую систему мониторинга, которая, как предполагается, улучшит эффективность работы городской инфраструктуры в холодное время года. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты Подмосковья.
Внедрение такой системы стало одним из главных пунктов повестки еженедельного штабы с главами городских округов под руководством зампреда правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова. Обсуждали подготовка техники к зиме.
«Система мониторинга позволит в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели работы коммунальной техники. Благодаря этому специалисты смогут оперативно реагировать на возникающие проблемы. Инспекторы получат доступ к актуальным данным, включая время и частоту посещения объектов. Эта информация поможет оптимизировать график работы и распределение ресурсов, что повысит эффективность работы коммунальщиков», – пояснил Мурашов.
Как отметили в министерстве, органам местного самоуправления необходимо внести новую технику в региональную навигационную информационную систему, а также подключить к ней транспорт подрядчиков. Помимо этого, обсудили готовность к холодам уборочного инвентаря и запаса противогололёдных материалов. Особое внимание уделили безопасности работы коммунальщиков, обучению персонала правилам и мерам по предотвращению аварийных ситуаций.

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#минчистоты
#коммуналка
#техника
#зима
#владислав мурашов
#подмосковье
#московская область
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Эксперимент по выращиванию экзотических растений провели в Подмосковье
27 сентября 2024, 16:03

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов, занимающий пост министра по содержанию территорий и государственного жилищного надзора, совершил рабочую поездку на один из 11 комплексов по переработке отходов (КПО), расположенных в городском округе Солнечногорск, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В одной из экспериментальных теплиц, оснащённых специальным оборудованием, были высажены саженцы лаванды, манго и маракуйи в техногрунт.

«На территории Подмосковья работает 11 комплексов по переработке отходов. Все они автоматизированы и оснащены новейшим оборудованием. Наша цель на всех КПО создать условия, при которых не будет возникать запахов и загрязнения почвы. Сейчас отбирается более 40 компонентов вторсырья – макулатура, стеклянная тара, металл и другие. Безусловно, все технологические процессы на комплексах необходимо продолжать совершенствовать, а также стараться создавать безопасные и благоприятные условия в том числе для сотрудников таких предприятий», — сказал Владислав Мурашов.
Важно отметить, что на техническом грунте растения успешно приживаются и демонстрируют быстрый и здоровый рост.

Во время осмотра комплекса Владислав Сергеевич также оценил работу очистных сооружений, сортировочных линий и насосного оборудования.

«На сегодняшний день КПО "Нева" — самый технологичный комплекс по переработке отходов в Подмосковье и во всей стране. Рекомендую брать с него пример», — добавил Мурашов.

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#подмосковье
#растения
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#владислав мурашов
#кпо
#саженцы
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