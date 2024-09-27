В Подмосковье с начала года реконструировали и построили 68 электроподстанций

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Программа по повышению надёжности электроснабжения потребителей ведётся в Московской области, в рамках этой программы сотрудники компании «Мособлэнерго» с начала года построили и реконструировали 68 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«В текущем году компания «Мособлэнерго» проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в 33 округах Подмосковья. Уже реконструировано и построено 68 ТП и распределительных пунктов, кроме того, отремонтировано оборудование в 103 электроустановках», — говорится в сообщении.Всего в годовую программу компании по реконструкции и строительству вошёл 381 объект электросетевого хозяйства Подмосковья.
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