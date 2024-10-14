В Московской области энергетики отремонтировали воздушную линию 110 кВ «Голутвин – Рубин»

Фото: Министерство энергетики Московской области
Специалисты «Россети Московский регион» успешно завершили замену опор на высоковольтной линии 110 кВ «Голутвин — Рубин» в восточной части Московской области. Работа проводилась в рамках капитального ремонта других высоковольтных линий, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Линия 110 кВ «Голутвин — Рубин» протяжённостью около 28 километров была введена в эксплуатацию в 1929 году. Большинство опор на этой линии уже было заменено ранее.
В 2024 году энергетики заканчивают капитальный ремонт линии, заменив оставшиеся 64 деревянных опоры на современные железобетонные опоры.
Благодаря модернизации линии качество и надёжность электроснабжения улучшились для более чем 38,6 тысяч потребителей и 151 социально значимого объекта в городском округе Коломна.
В то же время во время ремонтных работ бригада электриков Восточного подразделения также работала над другими шестью линиями электропередач, включая ВЛ 110 кВ «Бакунино — Суворово», «Пески — Фабричная», «Фабричная — Лопатино» и ВЛ 35 кВ «Третьяково — Луховицы» с ответвлением на Новиково, «Цюрупа — Лопатино 2» и «Зарайск — Третьяково». Эти линии были введены в эксплуатацию с 1930 по 1954 год, их общая протяжённость составляет более 103 километров. На пяти из этих линий энергетики уже заменили все опоры и начали капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Зарайск — Третьяково».
Модернизация всех семи высоковольтных линий электропередач повысит надёжность и качество электроснабжения примерно для 79,4 тысячи бытовых потребителей, 304 социально значимых объектов и промышленных предприятий в городских округах Коломна, Воскресенск, Луховицы и Зарайск.
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В 2024 году энергетики заканчивают капитальный ремонт линии, заменив оставшиеся 64 деревянных опоры на современные железобетонные опоры.
Благодаря модернизации линии качество и надёжность электроснабжения улучшились для более чем 38,6 тысяч потребителей и 151 социально значимого объекта в городском округе Коломна.
В то же время во время ремонтных работ бригада электриков Восточного подразделения также работала над другими шестью линиями электропередач, включая ВЛ 110 кВ «Бакунино — Суворово», «Пески — Фабричная», «Фабричная — Лопатино» и ВЛ 35 кВ «Третьяково — Луховицы» с ответвлением на Новиково, «Цюрупа — Лопатино 2» и «Зарайск — Третьяково». Эти линии были введены в эксплуатацию с 1930 по 1954 год, их общая протяжённость составляет более 103 километров. На пяти из этих линий энергетики уже заменили все опоры и начали капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Зарайск — Третьяково».
Модернизация всех семи высоковольтных линий электропередач повысит надёжность и качество электроснабжения примерно для 79,4 тысячи бытовых потребителей, 304 социально значимых объектов и промышленных предприятий в городских округах Коломна, Воскресенск, Луховицы и Зарайск.
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Дайана Хусинова