Энергетики установили более 210 тысяч счётчиков в Московской области

Фото: Министерство энергетики Московской области
С начала 2024 года специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» установили более 210 тысяч приборов учёта на территории Подмосковья в рамках подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение эффективности» государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», сообщает Министерство энергетики Московской области.
Фото: Министерство энергетики Московской области
Следует отметить, что приборы учёта помогают определить фактический объём потребления энергетических ресурсов и воды. Это способствует снижению затрат на электроэнергию, повышению эффективности производственных процессов и обеспечению надёжного электроснабжения.
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Дайана Хусинова