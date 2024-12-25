В Подмосковье за год отремонтировали около 2,5 тыс. трансформаторных подстанций

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Около двух с половиной тысяч трансформаторных подстанций и полторы тысячи километров ЛЭП отремонтировали энергетики в Московской области с начала текущего года, кроме того, было расчищено свыше 6,5 тыс. га просек под ЛЭП, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«Для того, чтобы подача электроэнергии потребителям оставалась стабильной, наши электросетевые компании — «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» — в течение всего года проводят огромную работу по ремонту электросетевого хозяйства, а также по строительству новых объектов и расчистке просек. В этом году намеченные задачи по ремонту объектов электросетевого комплекса выполнены в полном объёме», — сказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.
Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Отмечается, что в 2024 году работы по улучшению надёжи электроснабжения проводились в 33 городских округах Подмосковья. Особое внимание уделялось территориям с большим жилищным строительством и приростом населения.
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Лев Каштанов