В подмосковной деревне Горки построили трансформаторную подстанцию

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Строительство новой трансформаторной подстанции в деревне Горки городского округа Кашира завершено, работу провели сотрудники компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«В Горках установили новую подстанцию КТП-164 с силовым трансформатором мощностью 250 кВА. Кроме того, специалисты проложили пять новых участков кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью 200 метров, кабель 6 кВ протяжённостью 20 метров и воздушную линию 0,4 кВ протяжённостью 351 метр, для которой поставили семь дополнительных опор», — говорится в сообщении.Новая трансформаторная подстанция увеличила надёжность подачи электричества более чем в 50 частных домовладений и разгрузила существующую подстанцию ТП-95.
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Лев Каштанов