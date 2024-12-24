В Подмосковье за год модернизировали более 180 км теплосетей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Свыше 180 километров теплосетей, а также 30 котельных и тепловых пунктов модернизировали в Московской области в рамках региональной программы на 2024 год, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«За год мы модернизировали 183,6 км тепловых сетей, а также 30 котельных и центральных тепловых пунктов, благодаря чему теплоснабжение было улучшено более чем для миллиона человек», — уточнил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.Он добавил, что в текущем году в Московской области также приступили к работам на ещё более 400 объектах в рамках реализации долгосрочного плана по модернизации системы теплоснабжения в регионе.
«Будем наращивать темпы, чтобы наши жители были надежно обеспечены бесперебойным теплом и горячей водой», — подчеркнул Сергей Воропанов.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
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Лев Каштанов