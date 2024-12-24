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В Подмосковье за год модернизировали более 180 км теплосетей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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Свыше 180 километров теплосетей, а также 30 котельных и тепловых пунктов модернизировали в Московской области в рамках региональной программы на 2024 год, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«За год мы модернизировали 183,6 км тепловых сетей, а также 30 котельных и центральных тепловых пунктов, благодаря чему теплоснабжение было улучшено более чем для миллиона человек», — уточнил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
Он добавил, что в текущем году в Московской области также приступили к работам на ещё более 400 объектах в рамках реализации долгосрочного плана по модернизации системы теплоснабжения в регионе.



«Будем наращивать темпы, чтобы наши жители были надежно обеспечены бесперебойным теплом и горячей водой», — подчеркнул Сергей Воропанов.


Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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#подмосковье
В селе Рождествено под Истрой построят детсад на 232 места
24 декабря 2024, 15:39

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 232 воспитанника, построят по индивидуальному проекту в селе Рожествено городского округа Истра. Облик будущего здания одобрил Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Детский сад будет переменной этажности — от двух до трёх этажей. Общая площадь здания составит около 3,4 тыс. квадратных метров. Здесь можно будет с комфортом разместить десять групп воспитанников в возрасте от двух до семи лет и около 50 человек персонала.», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В каждой из групповых ячеек будет спальня, помещение для игр, буфет, раздевалка и туалет. Кроме того, в здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, медпункт с процедурным кабинетом, пищеблок, а также хозяйственные и административные помещения.

Сдать новый детский сад в эксплуатацию планируется в 2027 году.

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#детсад
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Сотрудники Росгвардии Подмосковья помогли мужчине, пострадавшему в аварии на автотрассе
24 декабря 2024, 15:35

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Сотрудники Росгвардии Подмосковья помогли мужчине, который пострадал в ДТП на автотрассе, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
Утром на одной из трасс в районе Орехово-Зуево сотрудники вневедомственной охраны Дмитрий Зоткин и Руслан Юрченко заметили последствия столкновения двух автомобилей. Рядом с местом аварии лежал пострадавший мужчина.

Сержанты полиции оперативно вызвали скорую помощь и сообщили о происшествии в экстренные службы. До прибытия врачей они следили за состоянием пострадавшего и оказывали ему необходимую помощь.

Мужчину отвезли в ближайшую больницу для получения медицинской помощи.

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#московская область
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ФАС: рост цен на бензин и дизтопливо в России не превышает темпов инфляции
24 декабря 2024, 15:10

Фото: iStock/kckate16

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала масштабный анализ цен на бензин и дизельное топливо на 12 тысячах автозаправочных станций (АЗС) по всей стране. Об этом информирует РИА Новости.
В исследование вошли как АЗС вертикально интегрированных компаний, так и независимых операторов.

По предварительным данным, текущий рост цен на топливо не превышает темпов инфляции, что свидетельствует о стабильности ценообразования в данном секторе. ФАС и другие ведомства продолжают внимательно следить за ситуацией, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость на рынке.

Согласно данным Росстата, в ноябре инфляция в России достигла 8,88% в годовом выражении, что превышает прогнозы Минэкономразвития (7,3%) и Центрального банка (8-8,5%) на текущий год. В 2025 году министерство ожидает замедления роста цен до 4,5%, в то время как регулятор прогнозирует уровень инфляции в пределах 4,5-5%.

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#инфляция
#меры
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Археолог Монтейру: У португальских берегов затоплено 250 кораблей с сокровищами
24 декабря 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Paolo Polidori

У берегов Португалии на дне океана лежат по меньшей мере 250 ранее затонувших кораблей с сокровищами. Такое громкое заявление сделал учёный-аархеолог Александр Монтейру.
Его слова приводит издание Observador. Учёный составил подробную базу, в которую занёс данные о 8 620 кораблекрушениях, которые произошли у португальских берегов, начиная с 1500-го года. По результатам анализа этих материалов Монтейру пришёл к выводу, что на дне в районе Азорских островов, острова Мадейра и материковой части страны должны находиться как минимум 250 кораблей, перевозивших сокровища из колоний и не достигших берега.

В частности, археолог утверждает, что нашёл останки флагманского корабля Nossa Senhora da Luz, затонувшего в 1615 году у острова Фаял в Азорском архипелаге. Также, по его словам, в водах у полуострова Троя лежит корабль Nossa Senhora do Rosário, который затонул в 1859 году с грузом серебра и золота на борту массой 22 тонны. Вероятно, в ближайшее время на Португалию можно ожидать массового нашествия искателей сокровищ.

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#страны
#португалия
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В Химкинском лицее руководители базовых школ РАН Московской области подвели итоги года
24 декабря 2024, 14:49

Фото: Министерство образования Московской области

В Химкинском лицее состоялось заключительное совещание руководителей государственных общеобразовательных учреждений Московской области, являющихся базовыми школами Российской академии наук. Директора образовательных организаций подвели итоги 2024 года и определили перспективы развития, сообщает Министерство образования Московской области.
В Московской области к числу базовых школ РАН относятся:

  • Балашихинский лицей;
  • Долгопрудненская гимназия;
  • Королёвский лицей научно-инженерного направления;
  • Одинцовский «Десятый лицей»;
  • Сергиево-Посадский физико-математический лицей;
  • Химкинский лицей.
Заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова выступила с приветственной речью перед участниками совещания. Руководители школ также представили доклады, рассказывая об успехах учеников и учителей, результатах проектной и исследовательской работы, а также об успехах в олимпиадах.

Особое внимание уделили вопросам финансирования, обновления материально-технической базы и расширения сотрудничества с вузами.

Фото: Министерство образования Московской области

Кроме того, на совещании рассмотрели перспективы развития базовых школ РАН в 2025 году. Участники от образовательных учреждений озвучили индивидуальные цели и определили общие задачи для дальнейшего укрепления образовательной системы Московской области.

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#лицей
#минобразования мо
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Русский язык стал седьмым в списке распространенности языков мира
24 декабря 2024, 14:34

Фото: iStock/ Professor25

Государственный институт имени Пушкина провёл исследование о положении русского языка. Согласно ему русский стал седьмым в списке распространенности языков мира, сообщил и.о. ректора вуза Никита Гусев.
«По параметру «распространенность языков мира» русский язык занимает седьмое место. Параметр учитывал следующие показатели: языки по числу говорящих на данном языке, количество носителей языка и владеющих им как мировым и иностранным», — обратил внимание Никита Гусев во время пресс-конференции «Итоги реализации мероприятий в сфере поддержки русского языка».

И.о. ректора вуза подчеркнул, что ещё при исследовании учитывался ареал распространения языков по количеству государств, в которых они используются.


Был определен рейтинг языков по количеству международных организаций, в которых этот язык считается официальным. Русский язык занимает четвёртое место по статусу в международных организациях. Он уступает английскому, испанскому и французскому языку, уточнил и.о. ректора института имени Пушкина.

Русский язык расположился на седьмой строчке по параметру «Языки по количеству периодических изданий», в цифровой среде он занял шестое место.

Русский вошел в топ-5 в общем индексе глобальной конкурентоспособности языков и занял пятое место.

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#русский язык
#исследование
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Шольц назвал нынешние времена «чертовски тяжёлыми»
24 декабря 2024, 14:32

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

В рождественском поздравлении канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сейчас «чертовски тяжёлые» времена. Поздравление он опубликовал на странице в социальной сети X.
«Времена чертовски тяжелые. Мы все чувствуем это прямо сейчас. Но мы — сильное сообщество с общим будущим», — обратил внимание канцлер Германии.

Олаф Шольц подчеркнул, что Рождество — это время, которое трогает сердца людей. В этот праздник народ разделяет радость и горе. Глава немецкого правительства выразил благодарность тем, кто в канун Рождества продолжает трудиться на благо общества. Олаф Шольц пожелал людям глубокомысленного праздника.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за его предложение конфисковать замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро для их последующего использования. Между лидерами произошёл напряжённый диалог.

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#олаф шольц
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Губернатор Гладков пригрозил чиновникам наказанием за обман в отчётах
24 декабря 2024, 14:29

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

В Белгородской области начнут принимать меры дисциплинарного взыскания в отношении глав муниципальных образований, предоставляющих недостоверные сведения в отчётах. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
В ходе оперативного совещания, трансляция которого велась в социальной сети «В Контакте», он рассказал о жалобах жителей на незавершённые работы по восстановлению жилья. В то же время, согласно документам, все работы якобы выполнены.

«Нужно ужесточать контроль. Доверяешь людям — они обманывают», — сказал губернатор.

Гладков попросил у жителей региона прощения за «нерадивость руководителей». Он также пообещал главам муниципалитетов, что в случае повторения ситуации с недостоверными отчётами о ремонтно-восстановительных работах им придётся искать средства самим.

«Обманываете — значит, будете восстанавливать за счет собственных источников», — заключил глава Белгородской области.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
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Суд заочно приговорил Лазареву* к 6,5 года колонии за пропаганду терроризма
24 декабря 2024, 14:27

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Москве 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой*. Она получила шесть с половиной лет колонии за публичную пропаганду терроризма.
Судебный процесс проходил заочно, так как обвиняемая уже давно покинула Россию и проживает за границей, напоминает ТАСС. Присутствовавший на заседании адвокат Лазаревой* Леонид Соловьёв заявил, что его подзащитная не признаёт себя виновной.

Телеведущая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»).

В ходе суда и следствия было установлено, что Лазарева* в августе 2023 года в интервью одному из каналов на платформе YouTube публично заявила о допустимости совершения террористических атак на объекты на территории России. В октябре 2024 года она была объявлена в международный розыск.

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* Признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ
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