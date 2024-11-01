Энергетики выполнили в Подмосковье капремонт более 300 км ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнгерго МО
Специалисты Мособлэнерго с начала года капитально отремонтировали в Подмосковье более 320 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Для повышения надёжности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона уже отремонтировано электрооборудование более 260 трансформаторных и распределительных подстанций. При подготовке к зиме компания расчистила 126 га охранных зон ЛЭП от деревьев и кустарников. Это делается для того, чтобы при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях ЛЭП не страдали от падения деревьев на провода», – отметили в министерстве.Всего Мособлэнерго запланировало на текущий год капремонт 353 км ЛЭП, а также электрооборудования 262 трансформаторных и распределительных подстанций. Ремонт электросетевых объектов планируют завершить в декабре.
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Лора Луганская