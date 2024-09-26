В Подмосковье каждая котельная будет дистанционно передавать данные о своей работе

istockphoto / Ivan Kyryk
В текущем году правительство Московской области запустило масштабную программу модернизации системы теплоснабжения региона. Цель этой программы — значительное снижение износа коммунальной инфраструктуры и обеспечение бесперебойного функционирования в течение отопительного сезона, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Важным элементом обеспечения жителей стабильным теплом и горячей водой является диспетчеризация котельных, которая проводится в регионе. Правительство Московской области разработало модуль «Мониторинг теплоснабжения» для системы ВИС МВИТУ, который представляет собой интерактивную карту с отображением параметров (температуры и давления) котельных региона.
Некоторые муниципалитеты уже завершили процесс установки датчиков и передали данные со всех своих котельных в общую систему.
На данный момент к системе подключены 1118 котельных, и до конца года планируется обеспечить отображение параметров для 2105 котельных.
Результатом диспетчеризации будет повышение скорости реагирования на возникающие проблемы, что снизит вероятность возникновения аварийных ситуаций.
Читайте также:
В Волоколамском округе почти выполнили программу модернизации теплоснабжения на этот год
В Реутове проводят масштабную реконструкцию теплосетей и котельных
В Реутове к зиме реконструируют более 1,7 км теплосетей
Некоторые муниципалитеты уже завершили процесс установки датчиков и передали данные со всех своих котельных в общую систему.
На данный момент к системе подключены 1118 котельных, и до конца года планируется обеспечить отображение параметров для 2105 котельных.
Результатом диспетчеризации будет повышение скорости реагирования на возникающие проблемы, что снизит вероятность возникновения аварийных ситуаций.
Читайте также:
В Волоколамском округе почти выполнили программу модернизации теплоснабжения на этот год
В Реутове проводят масштабную реконструкцию теплосетей и котельных
В Реутове к зиме реконструируют более 1,7 км теплосетей
Дайана Хусинова