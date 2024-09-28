В России запланировали обновление отечественной энергосистемы

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Российские власти планируют обновление энергосистемы страны к летнему сезону. Об этом сообщают «Ведомости».
Обновление энергосистемы будет проводиться параллельно с подготовкой к отопительному сезону. По словам министра энергетики Сергея Цивилева, причиной такого решения стала серия отключений электроэнергии в Приморье и на юге страны.
Ранее министр энергетики Ирана Аббас Алиабади предложил соединить энергетические сети арабских стран с Россией. Он предложил подключить энергетические сети арабских стран к российской энергетической сети, а Ирану выступить в качестве посредника.
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«Только войдем в осенне-зимний период – начнем готовиться еще к летнему периоду. Жизнь теперь заставляет отдельно готовиться и к летнему периоду, не только к осенне-зимнему периоду», – сказал Цивилев.
Ранее министр энергетики Ирана Аббас Алиабади предложил соединить энергетические сети арабских стран с Россией. Он предложил подключить энергетические сети арабских стран к российской энергетической сети, а Ирану выступить в качестве посредника.
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Александр Климов