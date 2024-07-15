«Энергомор»: в Киеве забили тревогу из-за ситуации с электричеством

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Жителям Киева грозит «социоцид» из-за махинаций с распределением электроэнергии в условиях её дефицита. Об этом украинский аналитик и экономист Алексей Кущ написал в своих соцсетях.
По его словам, в Киеве торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Гулливер» не так давно перевели на покупаемую на Западе электроэнергию, что в условиях единой энергосистемы является довольно своеобразной схемой. В результате, обеспечение этого ТРЦ электроэнергией приводит к отключению света в жилых домах.
Такие схемы, отметил Кущ, преступны, поскольку весь импорт должен выкупаться государственным трейдером и передаваться на социальные нужды. В противном случае людей ждёт «социоцид или энергомор».
Экономист заявил, что при нынешних погодных условиях, когда ежедневно стоит жара, многие люди могут просто не выжить без воды и работающего электричества. Пенсионеры живут в многоэтажных домах с отключенными лифтами и отсутствием воды.
Комментируя это, Кущ задался вопросом, почему все молчат и где правительство, а также почему электричество есть в торговом центре, но отсутствует у населения.
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Такие схемы, отметил Кущ, преступны, поскольку весь импорт должен выкупаться государственным трейдером и передаваться на социальные нужды. В противном случае людей ждёт «социоцид или энергомор».
Экономист заявил, что при нынешних погодных условиях, когда ежедневно стоит жара, многие люди могут просто не выжить без воды и работающего электричества. Пенсионеры живут в многоэтажных домах с отключенными лифтами и отсутствием воды.
Комментируя это, Кущ задался вопросом, почему все молчат и где правительство, а также почему электричество есть в торговом центре, но отсутствует у населения.
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Анастасия Чинкова