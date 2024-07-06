Под Киевом откроют 397 «пунктов несокрушимости» в связи с ситуацией со светом

Турция считает необходимым создать платформу мира для урегулирования и завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД Хакан Фидан на заседании совета Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Шуше. Он заявил, что в эту платформу должны быть широко вовлечены разные страны.