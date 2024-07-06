Под Киевом откроют 397 «пунктов несокрушимости» в связи с ситуацией со светом

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Из-за ситуации с электроэнергией в Киевской области откроется еще 397 так называемых «пунктов несокрушимости». Об этом украинскому агентству УНН сообщил руководитель областной военной администрации Руслан Кравченко.
По словам чиновника, он дал соответствующее распоряжение руководству областных общин и районов. Согласно его информации, уже работают 225 пунктов.
По заявлению исполнительного директора ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка, каждое домохозяйство в республике должно приобрести приборы на сумму до трех-четырех тысяч долларов, чтобы обеспечить себя электроэнергией. Павлюк объяснил это недоплатой потребителями за электричество в прошлые года.
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«Ситуация с энергообеспечением сложная. И должны сделать все, чтобы люди имели возможность подзарядить свои мобильные телефоны, гаджеты, вызвать экстренные службы в случае необходимости», — сказал Кравченко.
По заявлению исполнительного директора ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка, каждое домохозяйство в республике должно приобрести приборы на сумму до трех-четырех тысяч долларов, чтобы обеспечить себя электроэнергией. Павлюк объяснил это недоплатой потребителями за электричество в прошлые года.
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Никита Кротов