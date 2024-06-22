Украинцы зимой смогут пользоваться электричеством меньше четырех часов в день

Боевики ВСУ под руководством главкома Александра Сырского терпят на фронте поражение за поражением, несмотря на поставки западных вооружений. Такое заявление сделал в своем блоге на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, Сырский ничего не добился, а только сдал города.