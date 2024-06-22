Украинцы зимой смогут пользоваться электричеством меньше четырех часов в день

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Менее четырех часов в день украинцы смогут пользоваться электроэнергией, если власти не восстановят энергосистему. Об этом телеканалу CNN заявил исполнительный директор энергохолдинга Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук.
По его словам, до начала отопительного сезона необходимо улучшить работу интерконнекторов, а также построить установки распределенной генерации и восстановить электростанции, которые повреждены.
Ранее сообщалось, что Украина постарается вернуть хотя бы часть мощности угольных теплоэлектростанций к отопительному сезону.
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«У людей будет электричество в течение менее чем четырех часов в день... У нас осталось 120 дней до начала отопительного сезона», – прокомментировал Сахарук.
Ранее сообщалось, что Украина постарается вернуть хотя бы часть мощности угольных теплоэлектростанций к отопительному сезону.
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Никита Кротов