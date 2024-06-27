Биотехнолог Куликов рекомендовал изменить режим питания в жару

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Чтобы сохранить здоровье и работоспособность в летний зной, следует употреблять в пищу лёгкие блюда и при этом придерживаться дробного питания. Такой совет дал завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.
«Отдавайте предпочтение лёгким блюдам. Это овощные салаты, холодные супы – окрошка и гаспачо, фрукты, рыба, морепродукты. Старайтесь принимать пищу чаще, 4-5 раз в день, но небольшими порциями, чтобы не перегружать организм. Исключите из меню жирную пищу», – сказал эксперт в беседе с RT.По словам Куликова, необходимо включить в рацион больше овощей и фруктов.
«Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, что нормализует пищеварение. Не забывайте о белке, который содержится в нежирном мясе, птице, рыбе и бобовых. Белок нужен для поддержания сил», – пояснил специалист.Он напомнил, что в среднем человеку требуется воды 30 мл на 1 кг веса, однако в жару потребность в жидкости возрастает. При этом следует пить воду, даже если кажется, что этого не хочется.
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