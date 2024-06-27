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Биотехнолог Куликов рекомендовал изменить режим питания в жару

27 июня 2024, 15:39
Фото: Istockphoto / metamorworks

Фото: Istockphoto / metamorworks

Чтобы сохранить здоровье и работоспособность в летний зной, следует употреблять в пищу лёгкие блюда и при этом придерживаться дробного питания. Такой совет дал завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.
«Отдавайте предпочтение лёгким блюдам. Это овощные салаты, холодные супы – окрошка и гаспачо, фрукты, рыба, морепродукты. Старайтесь принимать пищу чаще, 4-5 раз в день, но небольшими порциями, чтобы не перегружать организм. Исключите из меню жирную пищу», – сказал эксперт в беседе с RT.
По словам Куликова, необходимо включить в рацион больше овощей и фруктов.


«Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, что нормализует пищеварение. Не забывайте о белке, который содержится в нежирном мясе, птице, рыбе и бобовых. Белок нужен для поддержания сил», – пояснил специалист.
Он напомнил, что в среднем человеку требуется воды 30 мл на 1 кг веса, однако в жару потребность в жидкости возрастает. При этом следует пить воду, даже если кажется, что этого не хочется.

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#здоровье
#питание
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#лето
#жара
#вода
Подмосковные врачи вытащили из сонной артерии пациента 6-сантиметровый тромб
27 июня 2024, 12:04

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

66-летнего мужчину с инсультом спасли врачи регионального сосудистого центра Ступинской больницы, у пациента удалили тромб, полностью перекрывший сонную артерию, снабжающую кровью левое полушарие мозга, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с нарушением речи, движений, координации и ориентации в пространстве. Диагностика показала закупорку левой внутренней сонной артерии.

«Случай оказался технически сложным: сужение артерии из-за атеросклероза и тромбоз – закупорка артерии головного мозга на всем её протяжении одновременно. Только благодаря слаженной работе врачей, удалось своевременно выявить поражение, прооперировать и спасти жизнь пациенту», — отметил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Петр Золотарев.
Он рассказал, что тромб извлекли при помощи аспирационного катетера. Этот катетер вводят в артерию через прокол на руке или на ноге, доводят до места тромбоза и удаляют тромб при помощи специального насоса.

«В результате тромбоаспирации тромб был извлечён, его длина составила шесть сантиметров», — сообщил Золотарев.

Потом врачи провели стентирование артерии, благодаря чему удалось полностью восстановить кровоток.

Сейчас пациента уже выписали, он проходит реабилитацию.

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Педиатр Фатхуллина рассказала, в каком возрасте детям можно начинать есть грибы
27 июня 2024, 11:30

Фото: iStock/Ilia Nesolenyi

Грибы, особенно не культивируемые, а выросшие в лесу, могут быть опасны для ребёнка, поэтому вводить этот продукт в рацион детей не следует раньше 8-10-летнего возраста, такую рекомендацию дала педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В качестве пищи ребенку можно предложить культивируемые грибы, начиная с восьми, а лучше с десяти лет. У малышей и дошкольников желудочно-кишечный тракт ещё незрелый, а грибы очень трудно усваиваются, перевариваются до 18 часов из-за своей клетчатки — хитина. Консервированные же грибы вообще не стоит давать детям», — подчеркнула Фатхуллина.
Она добавила, что в грибах не содержится никаких полезных для человека веществ, поэтому полное исключение этой пищи из рациона не принесёт никому вреда.

Фатхуллина также предупредила, что если после употребления грибов начало ухудшаться самочувствие, следует немедленно вызвать скорую помощь.

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Диетолог рассказала, кому нельзя есть черешню
Диетолог Стародубова разъяснила, каким группам людей нельзя есть черешню
27 июня 2024, 06:37

Фото: istock / Svetlana Verbitskaya

Черешню не стоит употреблять при некоторых болезнях органов желудочно-кишечного тракта, с осторожностью — при аллергии на пыльцу березы. При этом ягода содержит витамины А, С, группы В, минеральные вещества и клетчатку. О пользе и вреде черешни рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.
Черешня крайне полезна из-за высокого содержания клетчатки, которая необходима организму для поддержания процессов пищеварения, хорошего функционального состояния ЖКТ и регуляции липидного обмена.

«Ежедневно с рационом питания взрослый человек должен потреблять не менее 25 граммов клетчатки, источником которой являются различные овощи, фрукты, зелень, ягоды и продукты из цельного зерна», — рассказала врач.
Помимо этого, плоды содержат необходимые для организма минеральные вещества — калий, магний, железо, а также биофлавоноиды.

«В черешне содержатся витамины, обладающие антиоксидантным действием, это прежде всего витамины А и С. Содержатся в черешне и витамины группы В - тиамин и ниацин, они необходимы нам для осуществления регуляции углеводного, жирового и энергетического обмена, метаболизма аминокислот и пуринов», — пояснила Стародубова.
Диетолог обратила внимание, что не стоит переедать черешней, несмотря на все её полезные свойства.

Из-за обилия клетчатки черешню, а также сливы или абрикосы, не стоит есть при некоторых заболеваниях органов при синдроме раздраженного кишечника, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения.

Черешня также нужно исключить из рациона при индивидуальной непереносимости продукта и аллергических реакциях на неё.

«Кроме того, люди, у которых диагностирована аллергия на пыльцу березы, могут столкнуться с перекрестной аллергией на черешню», — подытожила Стародубова.
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В Подмосковье врачи достали из уха девочки живую муху
26 июня 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

14-летняя девочка поступила в больницу подмосковного города Видное с жалобами на шумы и ощущение шевеления в левом ухе, причиной этого оказалась заползшая в ухо муха, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«При отоскопии мы обнаружили в наружном слуховом проходе насекомое. При помощи микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Это была живая муха», — рассказала заведующая ЛОР-отделением Видновской больницы Кристина Таджикулова.
Оказалось, что муха забралась в ухо девочки, когда та гуляла в лесу.

Извлечение насекомого прошло без осложнений, в результате происшествия не были повреждены ни слуховой проход, ни барабанная перепонка. Девочку в тот же день отпустили домой.

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#врачи
#минздрав мо
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#медицина
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В Подмосковье ежегодно проводится 140 тысяч исследований в онкодиспансере
26 июня 2024, 15:10

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 140 тысяч исследований ежегодно проводят в патологоанатомическом отделении областного онкодиспансера. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В патологоанатомическом отделении изучают материал из операционных, дневного стационара и поликлиники. Там проводят иммуногистохимические, FISH- и ALK-исследования, исследования PD-L1 в опухолях легких, молочной железы и желудка, инвазивной уротелиальной карциномы. Каждый день в лаборатории проводят до 400 исследований, в год — более 140 тысяч.

«Задача врачей отделения — выяснить, почему человек умер, и понять, как развивалось заболевание. Для этого патологоанатомы проводят вскрытие и изучают ткани и органы под микроскопом. Благодаря этому коллеги-онкологи из хирургического отделения узнают больше о том, как развиваются разные виды рака», — поделилась заведующая патологоанатомическим отделением Марина Андреева.

Важное место в работе занимает исследование биопсий, а также органов и тканей, удаленных в результате оперативного лечения онкозаболеваний.

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#лаборатории
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Врачи из Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса
26 июня 2024, 14:51

Фото: istockphoto / demaerre

Два врача из Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса медработников. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Министерство здравоохранения Российской Федерации подвело итоги Всероссийского конкурса среди врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Конкурс проходил в три этапа: на уровне медицинской организации, на региональном уровне, где участников оценивали эксперты Министерства здравоохранения Московской области, и на федеральном уровне.

«Наши врачи регулярно участвуют в профессиональных конкурсах медицинских работников и часто становятся победителями на федеральном уровне. В этом году награды получили два врача из медицинских организаций Московской области — Клина и Коломны. Поздравляю коллег с победой!» — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Светлана Алексеева, участковый врач-педиатр Клинской больницы, заняла второе место в номинации «Лучший участковый педиатр». Марина Соболева, врач общей практики (семейный врач) Коломенской больницы, заняла третье место в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)».

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#врачи
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Эндокринолог Чухачева назвала разгрузочные дни бесполезными для похудения
26 июня 2024, 14:24

Фото: Istockphoto / Dacharlie

Научных доказательств эффективности разгрузочных дней для похудения нет. К тому же они не оказывают никакого детокс-эффекта, считает врач-эндокринолог, диетолог Ольга Чухачева.
«Разгрузочные дни не обладают большей эффективностью для снижения массы тела, чем гипокалорийное сбалансированное питание, когда мы едим регулярно и полноценно, но расход энергии превышает её потребление. Таковы данные исследований. Кроме того, разгрузочные дни и голодания не приводят к расщеплению и выведению шлаков. А с выведением ненужного отлично справляются почки, печень, лёгкие и кишечник», – заявила врач «Газете.Ru».
К тому же Чухачева подчеркнула, что резкое ограничение калорийности рациона повышает вероятность возврата веса после диеты, так как после разгрузочного дня человек склонен к перееданию.
«Кроме того, голодание или значительный дефицит калорий часто сопровождаются слабостью, головокружением, бессонницей, тошнотой, головной болью и запорами», – добавила специалист.
При длительном уменьшении калорийности рациона ниже 1200 ккал, по её оценке, возможны развитие дефицита витаминов, макро- и микроэлементов, а у женщин – нарушение менструального цикла.

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Подмосковные врачи спасли ногу пострадавшей в ДТП велосипедистки
26 июня 2024, 11:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

26-летяя девушка получила открытый передом голени в результате ДТП: на двухместный электровелосипед, на котором она каталась с мужем, наехал автомобиль. Ногу пострадавшей спасли врачи Солнечногорской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорина объяснил, что лечение открытого перелома занимает больше времени, и рассказал о ходе терапии.

«Сначала мы зафиксировали ногу на скелетном вытяжении и занимались консервативным лечением раны. После того, как спал отек, а рана залечилась, мы провели остеосинтез кости – то есть восстановили целостность кости, зафиксировав отломки с помощью специальных металлических конструкций — накостной пластиной с винтами», — сказал Скорина.
Операция по остеосинтезу длилась полтора часа, она прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она уже в состоянии передвигаться на костылях, а после периода восстановления сможет снова ходить самостоятельно.

В министерстве добавили, что авария произошла, когда пара ехала по обочине трассы: один из водителей съехал с проезжей части, чтобы совершить обгон, и врезался в велосипед. Супруг пострадавшей отделался лёгкими ушибами.

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#солнечногорск
#врачи
#хирург
#дтп
#велосипедист
#минздрав мо
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В Австралии у мужчины выросли волосы в горле из-за 17 лет курения
Daily Mail: у курильщика с 17-летним стажем выросли волосы в горле
26 июня 2024, 11:26

Фото: IStock/Satjawat Boontanataweepol

В Австралии у мужчины после 17 лет курения начались проблемы с дыханием. У него в горле обнаружили скопление волос, сообщает Daily Mail.
Австралиец начал курить в 1990 году. Спустя 17 лет мужчина обратился к врачам с жалобами на хриплый голос, постоянный кашель и затрудненное дыхание. Обследование показало, что у него в горле начали расти волосы. Мужчину прооперировали и назначили антибиотики.

Но проблема появилась вновь, курильщик был вынужден на протяжении 14 лет регулярно посещать больницу. В 2022 году он окончательно отказался от вредной привычки, только тогда врачи смогли удалить волосы навсегда при помощи лазера.

В детстве мужчине проводили операцию на шее. Ее разрезали и вставляли дыхательную трубку, а после закрывали отверстие пересаженной кожей. Именно в этом месте скапливался сигаретный дым, что и могло стать причиной роста волос, поясняют медики. Явление считается редким и малоизученным.

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#антибиотики
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