Синоптик Вильфанд: жара не покинет Москву до конца следующей недели

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В Московском регионе наступает период жаркой погоды. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Если завтра температура в Москве +27...+29°С, а по области до +30 °С, то уже в субботу и воскресенье прогнозируется +30...+31°С», – сказал Вильфанд в беседе с RT.По его словам, жара сохранится минимум до середины следующей недели. С субботы над Москвой будет стоять гребень высокого давления, поэтому погода будет малооблачной, без существенных осадков.
«Такая жаркая погода сохранится до середины следующей недели как минимум. Пока, согласно прогнозам, в последние рабочие дни следующей недели температура тоже будет высокой – около +25...+30°С», – добавил метеоролог.В то же время, отметил Вильфанд, прогнозируются отдельные осадки летнего типа.
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Лора Луганская