Енотовидные собаки расплодились в Новосибирской области и стали угрозой для птиц
В Новосибирской области стало заметно больше енотовидных собак. Около 30 лет назад животных почти не встречали в регионе, а теперь они всё чаще появляются рядом с населёнными пунктами, проникают в хозяйственные постройки и угрожают местной фауне.
Об этом Сиб.фм рассказал начальник управления по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий регионального Минприроды Семён Доплер, сообщает Om1 Новосибирск.
По словам специалиста, енотовидные собаки могут проникать в сараи и загоны, где особенно страдают домашние птицы. За одну ночь хищник способен уничтожить несколько десятков кур или бройлеров. Кроме того, животные могут переносить бешенство и другие заболевания.
Распространение енотовидных собак влияет и на диких обитателей региона. Они занимают готовые убежища, в том числе норы барсуков, и могут вытеснять этих животных с привычных территорий.
Енотовидные собаки также лучше приспособились к сибирским морозам. Если раньше в сильные холода они могли впадать в спячку, то теперь способны передвигаться даже при температуре около −20 градусов. Иногда животные ненадолго впадают в состояние покоя, а затем снова становятся активными, пояснил Доплер.
Весной енотовидные собаки могут разорять гнёзда водоплавающих птиц и поедать яйца. Это создаёт дополнительную нагрузку на экосистему и может снижать успешность размножения пернатых.
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