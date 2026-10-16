Енотовидные собаки расплодились в Новосибирской области и стали угрозой для птиц

16 октября 2026, 15:32

Енотовидные собаки разоряют курятники и могут переносить бешенство

Фото: istockphoto / Piotr Krzeslak

В Новосибирской области стало заметно больше енотовидных собак. Около 30 лет назад животных почти не встречали в регионе, а теперь они всё чаще появляются рядом с населёнными пунктами, проникают в хозяйственные постройки и угрожают местной фауне.