Енотовидный матриархат и пушистый антистресс в Подмосковье

Жители Москвы и области снимают стресс с енотами. Зверьки безопасны, но только при соблюдении правил.
Шерстяные Арни
«Если енот упадёт с третьего этажа, ему ничего не будет, он этого даже не почувствует. Дело в том, что у них очень плотная шкура, и скелет спрятан глубоко под ней. Когда они падают, никаких повреждений они не получают», – рассказала экскурсовод Анна.А вот если еноты чего-то пугаются, притворяются мёртвыми – так у них работает система защиты, добавила специалист.
«Ещё один интересный факт – у них матриархат, главная в стае всегда самочка. Кроме того, у них именно самки выбирают себе одного партнёра на всю жизнь. И ещё у них минимальная норма сна – 16 часов в сутки, и это только в летний период. Зимой они могут просто спать целый день», – сказала собеседница «Радио 1».
Антистресс с когтями
По словам Анны, в центр приходит совершенно разномастная публика: школьники, родители с детьми, влюблённые пары и компании взрослых. Животные знают, как вести себя с гостями, и общение с ними почти безопасно. Однако это верно только в том случае, если соблюдать определённые правила.
«Посетители часто боятся когтей енотов. Нужно соблюдать все правила, еноты никогда не укусят и сильно не поцарапают. У меня вот вообще нет никаких следов! Кстати, еноты знают, кто здесь гости и как себя с ними вести. Кому-то зверьки нравятся, кто-то их побаивается. Но в целом, конечно, они действуют как антистресс», – заверила Анна.
Однако еноты – в первую очередь хищники. Поэтому даже в условиях контактных зоопарков они могут нанести вред человеку, не соблюдающему правила поведения со зверьками. Так, например, в начале 2023 года посетительницу выставки ручных животных «Тут Енот» в Москве укусил енот. Инцидентом заинтересовался Роспотребнадзор. В итоге надзорное ведомство нашло около десятка нарушений, и работу выставки приостановили.
Анна рассказала, как начинал работать центр, который сейчас представляет собой дом для восьми животных. Половину питомцев взяли из закрывающегося контактного зоопарка.
«Из контактного зоопарка мы забрали Фёклу, Томаса, Лизу и коати Кекса (млекопитающее из рода носух семейства енотовых, – ред.) – и открыли центр. Остальные пять енотиков потом родились здесь – это Чика, Эльфика, Афина и Кузя с Амуром», – рассказала собеседница «Радио 1».
Однако спустя некоторое время, по её словам, Томаса пришлось отдать соседу одной из сотрудниц. Дело в том, что, когда дети пушистого хищника начали подрастать, отец стал воспринимать их как соперников. И в этом, как заключила экскурсовод, – ещё одна загадочная особенность енотовидных.
Анна добавила, что в планах центра – открыть филиалы ещё в нескольких городах в Московской области.
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