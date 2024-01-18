В Подмосковье зарегистрировали более 4,5 тыс домашних питомцев

Фото: iStock/TatyanaGl
Более четырёх с половиной тысяч домашних животных зарегистрировали в Московской области после введения соответствующего правила в 2022 году, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«Процедура регистрации была введена два года назад. На сегодняшний день зарегистрировано более 4,5 тыс. питомцев. При этом с сентября 2023 года зарегистрировать домашнее животное можно через региональный портал госуслуг. Поэтому сейчас процедура регистрации состоит из двух этапов. Первый — внесение сведений о животном в реестр онлайн, второй — идентификация животного в государственной ветклинике Подмосковья», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.В настоящее время через подмосковный портал госуслуг можно не только подать заявку на регистрацию, но и забронировать время посещения ветклиники для завершения процесса идентификации.
Читайте также:
В городском парке Каширы провели догу-шоу «Дай лапу, друг…»
112: В Крымске живую породистую собаку выкинули в мусорку
Маячки и специальные ошейники: как не потерять собаку в тёмное время суток
Лев Каштанов