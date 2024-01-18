Школьников из Талдомского округа научили делать съедобные кормушки

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Занятие по созданию экологичных полностью съедобных кормушек провели для учеников школы в селе Новоникольское сотрудники Талдомского филиала Мособллеса, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«Юным членам школьного лесничества «Лесной патруль» показали, как сделать кормушку из подсушенного белого хлеба, зёрен и семечек. Скрепляющим материалом послужил желатин. Большую часть такой кормушки птицы съедят, а остальное распадётся без следа», — отмечается в сообщении.
Ребятам объяснили, что корм для такой кормушки должен быть сухим. Кроме того, нельзя использовать жареные и солёные продукты, так как соль вызывает у птиц обезвоживание.
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