Энтомолог Хряпин раскрыл действенные методы борьбы с тараканами

Фото: iStock/Panlrob Samsuwan
Биолог-энтомолог Роман Хряпин заявил, что избавиться от тараканов можно с помощью простых средств.
К ним он отнёс шарики с картошкой, яйцом и борной кислотой, а также клейкие ловушки.
А адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш напомнила россиянам о важности избавления на своём дачном участке сорняков, а также запрета выращивания растений, содержащих наркотические вещества.
Ранее юрист Алла Георгиева напоминала, что за сбор некоторых растений и грибов, включая редкие виды, может грозить штраф и даже уголовная ответственность.
Читайте также:
«Бабушек в тюрьму?»: Адвокат объяснил запрет выращивать мяту и шалфей на даче
Россиян предупредили о наказании за сбор редких растений и грибов
Госдума ввела штрафы за распространение информации о наркотиках
«Можно накатать шарики с картошкой, яйцом и борной кислотой либо с тетраборатом натрия и разместить их в качестве приманки. Это недорого, но долго. Поражение насекомых будет происходить в течение недели-двух. Можно изготовить клейкие ловушки. Для этого нужно намазать подложки долгосохнущим клеем, и туда будут попадаться тараканы», — отметил в беседе с «Москвой 24» специалист.
А адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш напомнила россиянам о важности избавления на своём дачном участке сорняков, а также запрета выращивания растений, содержащих наркотические вещества.
«Сюда относятся прежде всего голубой лотос, мак снотворный, грибы, которые содержат галлюциногенные вещества, а также шалфей предсказателей. По сорнякам: надо принимать меры, чтобы своевременно выкашивать или делать так, чтобы не было бурьяна и этих сорняков, которые вредят и другим участкам. Значит, выкашивать и принимать меры по борьбе», — прокомментировала в беседе с RT Ярмуш.
Ранее юрист Алла Георгиева напоминала, что за сбор некоторых растений и грибов, включая редкие виды, может грозить штраф и даже уголовная ответственность.
Читайте также:
«Бабушек в тюрьму?»: Адвокат объяснил запрет выращивать мяту и шалфей на даче
Россиян предупредили о наказании за сбор редких растений и грибов
Госдума ввела штрафы за распространение информации о наркотиках
Мелисса Тимофеева