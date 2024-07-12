Энтомолог Марьинский предостерёг от взаимодействия с пауками средней полосы

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский заявил, что пауки средней полосы в принципе безопасны для человека.
Однако руками пауков всё же лучше не трогать, поскольку они могут укусить, добавил специалист.
Он также призвал не бороться с пауками, поскольку они полезны для экосистемы в целом.
До этого россиянам рассказали, как эффективно бороться с комарами. Как пишет Общественная Служба Новостей, насекомых отпугивают цитрусовые запахи, поэтому в борьбе с ними можно использовать эфирные масла. Также эффективно отогнать их помогут зубчики чеснока, запах костра, комнатные растения, источающие запах и т. д.
Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что летом на даче для человека могут представлять угрозы такие насекомые, как клопы, клещи, пчёлы и комары.
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«Стоит понимать, что любой паук может, по крайней мере, попытаться укусить человека. И чем большего он размера, тем больше он преуспеет. Поэтому общая рекомендация при взаимодействии с пауками — лучше их руками не трогать, особенно крупных. Это может быть больно», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Марьинский.
Он также призвал не бороться с пауками, поскольку они полезны для экосистемы в целом.
До этого россиянам рассказали, как эффективно бороться с комарами. Как пишет Общественная Служба Новостей, насекомых отпугивают цитрусовые запахи, поэтому в борьбе с ними можно использовать эфирные масла. Также эффективно отогнать их помогут зубчики чеснока, запах костра, комнатные растения, источающие запах и т. д.
Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что летом на даче для человека могут представлять угрозы такие насекомые, как клопы, клещи, пчёлы и комары.
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Мелисса Тимофеева