Энтомолог Марьинский раскрыл, кого предпочитают кусать комары

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Научных доказательств того, что комары кусают людей с определённой группой крови, не существует. В этом заверил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Ранее среди пользователей соцсетей завязалась дискуссия о том, какая у них группа крови и насколько часто их кусают комары. Судя по комментариям, наиболее привлекательны для насекомых люди с первой группой.
По словам энтомолога, в целом комаров привлекают тепло тела и целый набор веществ, которые выделяются с потом.
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«На самом деле ни одно крупное исследование этого не подтверждает», – подчеркнул Марьинский в беседе с Москвой 24.
По словам энтомолога, в целом комаров привлекают тепло тела и целый набор веществ, которые выделяются с потом.
«Если человек потеет сильнее, кровососущим насекомым его легче найти. То же самое – если он разгорячён после пробежки», – указал специалист.Таким образом, то, кого комары кусают реже, а кого чаще, связано с тем, насколько человек активно потеет.
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Лора Луганская