Подмосковное Минэкологии предупредило о выходе диких животных к водоёмам

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Жара в Подмосковье может вызвать появление диких животных у водоёмов в местах отдыха граждан, предупредили в Минэкологии региона. Лоси, олени и кабаны могут захотеть охладиться в летний зной.
«Часто звери охлаждаются в лесных водоёмах или болотах, куда редко заходит человек. Но исключать встречи с ними на общественных пляжах нельзя. Например, лоси не особо пугливы и могут выходить к людям. За этот месяц купающиеся сохатые несколько раз отмечались в городах региона и даже в столице», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Специалисты охотнадзора министерства советуют при встрече с дикими животными не паниковать и держаться на безопасном расстоянии. Важно не спровоцировать зверя на агрессию. Для этого нужно вести себя тихо и постараться отойти от него на безопасное расстояние медленным шагом, пятясь назад. При этом нужно держать животное в поле зрения.
Фирсов подчеркнул, что дикие животные никогда не нападают без причины. Спровоцировать их на агрессию можно только напугав.
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