Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковное Минэкологии предупредило о выходе диких животных к водоёмам

Подмосковное Минэкологии предупредило о выходе диких животных к водоёмам

25 июня 2024, 22:33
Фото: Istockphoto / Wirestock

Фото: Istockphoto / Wirestock

Оригинал
Жара в Подмосковье может вызвать появление диких животных у водоёмов в местах отдыха граждан, предупредили в Минэкологии региона. Лоси, олени и кабаны могут захотеть охладиться в летний зной.
«Часто звери охлаждаются в лесных водоёмах или болотах, куда редко заходит человек. Но исключать встречи с ними на общественных пляжах нельзя. Например, лоси не особо пугливы и могут выходить к людям. За этот месяц купающиеся сохатые несколько раз отмечались в городах региона и даже в столице», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Специалисты охотнадзора министерства советуют при встрече с дикими животными не паниковать и держаться на безопасном расстоянии. Важно не спровоцировать зверя на агрессию. Для этого нужно вести себя тихо и постараться отойти от него на безопасное расстояние медленным шагом, пятясь назад. При этом нужно держать животное в поле зрения.



Фирсов подчеркнул, что дикие животные никогда не нападают без причины. Спровоцировать их на агрессию можно только напугав.

Читайте также:

В Подмосковье начался лёт малого ночного павлиньего глаза

Энтомологи объявили о старте активного лёта стрекоз в Московской области

В подмосковных лесах теперь можно послушать стрекотание цикад
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#животные
#лето
#жара
#купание
#водоёмы
#подмосковье
#московская область
Верховный суд России решил отменить передачу государству завода Малика Гайсина
25 июня 2024, 22:20

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

В Верховном суде постановили отменить передачу «Ростеху» завода «Исеть», принадлежавшего ранее бывшему депутату Малику Гайсину. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на юриста Антона Демченко.
«В судебном заседании мы поддержали доводы нашей конституционной жалобы и обосновывали суду, что пропущен срок исковой давности, неправильно применены положения ст. 169 и 235 Гражданского кодекса», — сказал Демченко.

По словам адвоката, во время следствия применили статью с обратной силой. Также судом выявлены нарушения, которые допустили в сфере применения норм, регулировавших статус парламентария в период с 1996 по 2000 годы.

Демченко резюмировал, что его клиент не нарушал ни одну из этих норм. В прошлом году суд Екатеринбурга отправил под домашний арест предпринимателя Малика Гайсина по делу о злоупотреблении полномочиями.

Читайте также:

В Госдуме призвали закрыть часть пляжей Крыма и Краснодарского края

В Дагестане арестован на десять суток экс-глава Сергокалинского района Омаров

МВД Абхазии: задержаны все подозреваемые в перестрелке на границе с РФ
#россия
#суд
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгородской области создали боевую божью коровку-робота
25 июня 2024, 21:12

Фото: Istockphoto / Darkdiamond67

В Старом Осколе создали механическую боевую божью коровку «Аномалия». Опубликовано видео разработки инженеров, программистов и дизайнеров из Белгородской области.
«Робот весом 110 кг способен передвигаться со скоростью 8 км/ч и атаковать противника вращающейся титановой балкой-спиннером. Она делает 5 тыс. оборотов в минуту. Механизмы и блок связи с оператором защищены металлическими пластинами. Предполагается, что благодаря округлому корпусу удары соперника придутся роботу по касательной. Он также способен перемещаться на шести лапах и атаковать головой», – пишут «Известия», публикуя видео разработки.
Увидеть боевую божью коровку «Аномалия» можно будет на чемпионате «Битва роботов 2024». В турнире примут участие более 90 команд из разных стран. Первый этап «Битвы роботов» намечен на начало осени.

Читайте также:

В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе

В поликлинике Королёва работает человекоподобный робот

Медицинский робот Светлана с начала года принял 1,2 млн звонков
#робот
#война
#технологии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Реутове до конца лета осталось благоустроить 11 дворов
25 июня 2024, 20:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове до конца лета осталось благоустроить 11 дворов из 16 запланированных. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Филиппа Науменко.
«В муниципалитете проводятся работы по замене асфальтового покрытия и бортовых камней на придомовых территориях. Всего в планах в этом году – благоустройство дворов по 16 адресам. По пяти из них работы уже завершены, ещё 11 дворов приведут в порядок до конца лета», – рассказал главный эксперт отдела благоустройства администрации Реутова Рустам Халиуллин.
По его словам, окончены работы во дворах по адресам ул. Ашхабадская, 21; ул. Комсомольская д. 7; ул. Советская д. 6, 8; пр. Мира, д. 13, 17, 29 и 31.

До конца летнего периода осталось привести в порядок дворы в пр. Садовый, на ул. Гагарина, Дзержинского, Комсомольская, Новая, Советская, Строителей и Мира.

Читайте также:

В Реутове приступили к реконструкции теплосетей

Фестиваль «Город танцует в парках» в Реутове посетили 3,5 тысячи человек

В Реутове обсудили помощь участникам СВО
#благоустройство
#реутов
#двор
#филипп науменко
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт описал порядок действий при пожаре в здании
Эксперт Гринин: при пожаре главное — не впадать в панику
25 июня 2024, 20:09

Фото: IStock/photovs

Как правильно вести себя при пожаре и что нужно делать в первую очередь поведал «Москве 24» председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.
Он напомнил, что продукты горения как правило поднимаются вверх. Соответственно, самым правильным решением при возникновении дыма будет держаться как можно ближе к полу.

Если же пожар принял серьезные масштабы, проверенным средством для дыхания является любая мокрая ткань. Она выполняет роль упрощенного фильтра, не пропуская ядовитые газы, пояснил эксперт.

При пожаре ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом, так как он может застрять. Единственный путь к спасению с верхних этажей здания лежит через лестницу.
«Если путь к выходу отрезан пламенем, нужно смотреть по ситуации. Когда огонь еще небольшой, то существует вариант перескочить его, предварительно где-то намочив одежду и волосы. А если видите, что помощь уже подоспела, машите в окно и четко обозначьте, где вы», — добавил Гринин.

Эксперт настоятельно рекомендует изучить план эвакуации при пожаре заранее и не паниковать в экстренной ситуации.

Накануне СМИ сообщали о пожаре в здании НИИ «Платан» во Фрязино. В результате инцидента скончалось 6 человек, поиски двоих еще продолжаются. Следователи рассматривают неисправность проводки и нарушение техники безопасности в качестве главных причин пожара — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

Читайте также

За полгода до пожара в сгоревшем НИИ во Фрязино случился потоп

В Шотландии произошел сильный пожар на промышленном объекте

Крупный пожар произошел на бывшем заводе МиГ
#окно
#эксперт
#помощь
#пожар
#следователи
#поиски
#сми
#нарушение
#человек
#план
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье устранили более 900 перебоев в подаче электричества в дома
25 июня 2024, 19:11

Фото: Istockphoto / A stockphoto

Управляющие организации Московской области устранили более 900 нарушений в подаче электроэнергии в многоквартирные дома. Работы контролировали инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Перебои могут возникать из-за неисправностей в электросетях, резкого роста потребления, износа оборудования в многоквартирном доме или аварийной ситуации. Согласно жилищному законодательству, отключение электричества не должно превышать двух часов, если есть два независимых источника питания. Отсутствие электроснабжения до суток допускается, если нет резервного источника», – пояснили в министерстве.
Если нарушено электроснабжение, нужно отключить все электроприборы от сети, выключить освещение, сообщить об отключении электроэнергии в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или оставить заявку на портале ЕДС МО.

Для оперативного решения вопросов жители Подмосковья могут позвонить по номеру 122*4.

Читайте также:

В более чем 750 многоквартирных домах Подмосковья проверили балконы

Жителям Московской области предложили получать бонусы за сдачу вторсырья

В Подмосковье подписали соглашение о рациональном обращении с отходами
#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#электричество
#управляющая компания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве пройдет акция «Еду правильно»
25 июня 2024, 18:44

Фото: istockphoto/BartekSzewczyk

Директор «Центра Добрых дел» Сабина Цветкова организует для жителей столицы акцию «Еду правильно», она пройдет в Восточном округе.
Как сообщает «Национальная лента новостей», акция направлена на повышение осведомленности людей о том, как безопасно пользоваться средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Москвичи увидят какими увлекательными, а главное, безопасными могут быть поездки в так называемых «медленных зонах». Конечно же, речь идет о скверах и парках, где отдыхают семьи с детьми, подростки и пенсионеры.

Волонтеры «Центра Добрых дел» раздадут людям памятки, как при пользовании СИМ обезопасить себя и близких.

Безопасность при использовании СИМ исключительно важна для всех. Благодаря акции «Еду правильно» москвичи будут более информированными о правилах безопасности во время движения, а также станут более ответственно относиться к СИМ. По словам Сабины Цветковой, нужно создавать культуру безопасного пользования самокатами и велосипедами. Самокат является экологичным видом транспорта, но представляет угрозу для всех, если им управляет неопытный водитель.

Руководитель «Центра Добрых дел» уверена, что Восточный округ станет примером и лидером по безопасности использования СИМ в общественных местах.

«Поэтому акция «Еду правильно» еще один шаг на пути к безопасному управлению СИМ. Восточный округ — отличная площадка, где в ближайшее время будут введены дополнительные «медленные» зоны», – сказала Цветкова.

Акция «Еду правильно» пройдет в четверг, 27 июня, в 12:00 на Сокольнической площади.

Читайте также:

Российские военные начали использовать электросамокаты в зоне СВО

Автоэксперт Моржаретто призвал убрать электросамокаты с тротуаров

Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты
#россия
#москва
#электросамокат
#безопасность
#пдд
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мастер-класс по правилам дорожного движения провели в Подмосковье
25 июня 2024, 17:58

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье внедрили интерактивный метод обучения, который помогает стать настоящим знатоком ПДД. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Подмосковная система контроля БДД «МВС Груп», Госавтоинспекция и региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения» организовали для детей творческий мастер-класс «Рисуем дорожный знак». Мероприятие прошло в дошкольном отделении Аэрокосмического лицея.

«Главная задача транспортных и образовательных ведомств при поддержке бизнеса и общественных организаций - сохранить человеческие жизни. В проектах по пропаганде БДД среди самых маленьких мы применяем современные форматы подачи сложной информации. В вопросах безопасности важно быть с детьми на одной волне - и это уже не тренд, а традиция. Уверенна, что внедрение интерактивных игровых практик в изучение ПДД будет способствовать повышению культуры поведения в дорожно-транспортной среде и снижению аварий с участием детей», — поделилась представитель РОО «СБДД» Ольга Попова.

Госавтоинспекция рассказала о правилах перехода дороги и использования светоотражающих элементов. Волонтеры «МВС Груп» вручили детям браслеты и раскраски, которые можно скачать на сайте Минтранса Подмосковья.

Читайте также:

​​​​​На шести дорогах Подмосковья починили пешеходные ограждения

На переездах МЖД с начала года произошло 11 ДТП с автотранспортом

В Подмосковье заработал «быстрый проход» для пассажиров-льготников
#подмосковье
#дороги
#пдд
#волонтеры
#госавтоинспекция
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Истры Витушева проконтролировала качество электроснабжение муниципалитета
25 июня 2024, 17:56

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Татьяна Витушева провела совместный рабочий выезд с сотрудниками Истринского производственного отделения АО «Мособлэнерго». Об этом глава городского округа Истра сообщила в своём телеграм-канале.
«Муниципалитет динамично развивается: строятся объекты социальной инфраструктуры, растут производства, требующие больших мощностей. Важно, чтобы электроснабжение всех потребителей было не просто бесперебойным, а отвечающим всем их запросам. Сегодня на балансе Истринского отделения «Мособлэнерго» – 1,5 тыс. км. наземных и подземных линий электропередачи, почти 500 подстанций и распределительных пунктов. В этом году предприятие планирует ремонт ЛЭП и нескольких подстанций», – написала Витушева.
По её словам, всего в списке – 50 объектов, ещё два десятка модернизируют по программе повышения надёжности Мособлэнерго. Работы должны завершить к сентябрю.
«В рамках рабочего выезда посетила трансформаторную распределительную подстанцию на улице Юбилейной в Истре. Там только что завершилась полная модернизация оборудования. Это важный объект, снабжающий электричеством нескольких городских улиц, жилые и социально-значимые объекты, а это тысячи абонентов», – рассказала глава муниципалитета.
Она добавила, что энергетики должны учитывать запросы потребителей. Это важно не только для улучшения качества жизни, но и для развития экономики, здравоохранения и других сфер.

Читайте также:

Глава Истры Витушева объявила о благоустройстве трёх территорий для отдыха

Глава Истры Витушева сообщила об обновлении детских площадок в округе

Глава Истры Витушева назвала срок окончания сезонного ремонта дорог
#истра
#татьяна витушева
#энергетика
#электричество
#электроэнергия
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самолет с Ассанжем вылетел из Таиланда на остров Сайпан
Flightradar: Ассанж летит на Сайпан, где ожидают его освобождения
25 июня 2024, 17:46

Фото: iStock/frentusha

Самолет с Джулианом Ассанжем вылетел из Таиланда на остров Сайпан. Об это сообщает Flightradar.
Уточняется, что после заседания суда основателя Wikileaks, как ожидается, отпустят на свободу.

Ранее сообщалось, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы Великобритании. Примечательно, что Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с американской прокуратурой, что позволит ему выйти на свободу после 5 лет заключения.

Напомним, Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военные совершали в США.

Читайте также:

Ассанжа освободили из британской тюрьмы

Политолог Светов допустил, что Ассанж может не доехать до США

Суд позволил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
#сша
#военные
#документы
#сделки
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф