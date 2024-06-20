Энтомологи объявили о старте активного лёта стрекоз в Московской области

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В Подмосковье начался активный лёт стрекоз в регионе. Об этом со ссылкой на наблюдения энтомологов сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Хищных прямокрылых можно увидеть у водоёмов, где они охотятся на других насекомых и ищут партнёра для продолжения рода.
Он добавил, что стрекозы – важные компоненты пищевых цепей. Эти прожорливые хищники уничтожают личинок и взрослых особей комаров, других вредоносных насекомых, а также контролируют численность земноводных, поскольку не брезгуют головастиками.
Фирсов попросил жителей не отлавливать стрекоз, а любоваться ими со с стороны, так как эти насекомые помогают человеку бороться с комарами и мухами.
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«В Подмосковье обитает множество видов стрекоз. В Красную книгу региона занесены четыре представителя семейства коромысла. Это дозорщик-император, коромысло зелёное, рыжеватое и беловолосое. Первый вид также попал в Красную книгу России», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Он добавил, что стрекозы – важные компоненты пищевых цепей. Эти прожорливые хищники уничтожают личинок и взрослых особей комаров, других вредоносных насекомых, а также контролируют численность земноводных, поскольку не брезгуют головастиками.
Фирсов попросил жителей не отлавливать стрекоз, а любоваться ими со с стороны, так как эти насекомые помогают человеку бороться с комарами и мухами.
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Лора Луганская