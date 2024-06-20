Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Энтомологи объявили о старте активного лёта стрекоз в Московской области

Энтомологи объявили о старте активного лёта стрекоз в Московской области

20 июня 2024, 22:33
Фото: Istockphoto / Helinek

Фото: Istockphoto / Helinek

Оригинал
В Подмосковье начался активный лёт стрекоз в регионе. Об этом со ссылкой на наблюдения энтомологов сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Хищных прямокрылых можно увидеть у водоёмов, где они охотятся на других насекомых и ищут партнёра для продолжения рода.
«В Подмосковье обитает множество видов стрекоз. В Красную книгу региона занесены четыре представителя семейства коромысла. Это дозорщик-император, коромысло зелёное, рыжеватое и беловолосое. Первый вид также попал в Красную книгу России», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.


Он добавил, что стрекозы – важные компоненты пищевых цепей. Эти прожорливые хищники уничтожают личинок и взрослых особей комаров, других вредоносных насекомых, а также контролируют численность земноводных, поскольку не брезгуют головастиками.

Фирсов попросил жителей не отлавливать стрекоз, а любоваться ими со с стороны, так как эти насекомые помогают человеку бороться с комарами и мухами.

Читайте также:

В подмосковных лесах теперь можно послушать стрекотание цикад

Жителей Подмосковья попросили оповещать о встречах с обыкновенным хомяком

В Подмосковье обнаружили гигантского краснокнижного дождевого червя
#тихон фирсов
#минэкологии мо
#природа
#насекомые
#подмосковье
#московская область
Около 350 работодателей соберёт в Подмосковье Всероссийская ярмарка трудоустройства
20 июня 2024, 22:58

Фото: пресс-служба Минсоциразвития МО

На 19 площадках Подмосковья 25-28 июня пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«Ярмарка трудоустройства – отличная возможность для нескольких тысяч жителей региона познакомиться с тенденциями рынка труда, узнать о социальной поддержке в сфере занятости. Так, участники спецоперации, предпенсионеры или мамы в декрете смогут узнать о программах переобучения. Сотрудники Центра занятости помогут подать заявку по выбранному направлению», – пояснили в ведомстве.
По данным Минсоцразвития, в этом году запланировано пять основных и 14 дополнительных площадок в разных частях региона. Пройдёт и онлайн-ярмарка трудоустройства.
«Ожидаем около 350 работодателей, которые представят более 5 тыс. вакансий. Гости мероприятия примут участие в мастер-классах, тренингах, круглых столах и лекциях», – добавили в Центре занятости населения Подмосковья.
Всю информацию о Всероссийской ярмарке трудоустройства можно найти на сайте.

Читайте также:

Участники СВО и члены их семей получат приоритет на трудоустройство

Путин распорядился упросить трудоустройство россиян до 18 лет

Трудоустройство по целевому обучению практикуют в поликлинике Лосино-Петровского
#труд
#трудоустройство
#работа
#сво
#спецоперация
#ярмарка
#минсоцразвития мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Таджикистана Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба
20 июня 2024, 22:53

Фото: IStock/Goldfinch4ever

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что после принятия сенатом страны поправок к закону «О торжествах и церемониях», запрещающий ношение «чуждой» для культуры Таджикистана одежды, Рахмон его подписал.

Помимо этого, законом предусмотрен запрет на «идгардак». Проект был внесен президентом в парламент. Его приняли депутаты нижней палаты, а сенаторы утвердили. За несоблюдение предусмотрен штраф.

Ранее глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев предложил в РФ ввести запрет на ношение никаба — традиционного женского головного убора мусульман. По его словам, уже даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены.

Польские военные заявили о российском воздушном шаре над страной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Известия»: иностранцам из нежелательных организаций предлагают запретить въезд

Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять бумажные запросы в госорганы

В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи
#запрет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала года починили окна в 1,5 тыс. подъездах
20 июня 2024, 22:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В подъездах Подмосковья с начала года отремонтировали окна 1,5 тысяч подъездов. Работы велись под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В регионе активно готовят многоквартирные дома к зиме. Управляющие компании обязаны проверить работоспособность отопления в местах общего пользования, состояние входных дверей и окон. Для сохранения тепла окна должны иметь двойное остекление. Также нужно исключить все прорехи и щели», – заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Среди основных проблем содержания окон в министерстве перечислили повреждение стёкол, нарушение герметичности, неплотное прилегание оконной коробки к стене, а также проблемы с фурнитурой, когда, например, заедают створки и не открываются форточки.

В Минчистоты также напомнили, что в случае повреждения окон в подъезде следует обращаться в свою управляющую компанию.

Читайте также:

Жители Подмосковья украсили дворы собственными творениями

Более тысячи лифтов запустили в Подмосковье после ремонта

Шофёр мусоровоза помог найти жительнице Красногорска выброшенные документы
#владислав мурашов
#минчистоты
#окно
#подъезды
#ремонт
#жкх
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске владелец продал несколько долей в самовольно построенном доме
20 июня 2024, 20:57

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Главное управление региональной безопасности Московской области взяло под контроль снос незаконной постройки в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Объект выявила администрация городского округа. Строение нарушало градостроительное законодательство и находилось в охранной зоне культурного наследия. Владелец даже успел продать гражданам в самовольно построенном доме несколько долей», – говорится в сообщении.
Как уточнили в ГУРБ, суд признал постройку незаконной и обязал собственника снести её. В отношении владельца возбуждено уголовное дело, а снос объекта находится на особом контроле.

Читайте также:

В Подольске снесли аварийный двухэтажный дом

В Орехово-Зуеве снесли полуразрушенную баню

В округе Коломна снесли библиотеку
#гурб
#безопасность
#подмосковье
#московская область
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья украсили дворы собственными творениями
20 июня 2024, 20:42

Фото: Минчистоты МО

Дворы Подмосковья украсили матрёшки, роботы и сказочные персонажи. Их изготовил сварщик из Раменского Валерий Захаров, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Валерий создаёт элементы декора для двора своими руками. Он известен в округе творениями из подручных материалов и вторсырья. Среди них – клумбы в форме поезда, статуэтки-роботы, необычные информационные таблички. Для украшения дворов жители многоквартирных домов также создают матрёшек, сказочных персонажей и даже избушки на курьих ножках», – рассказали в ведомстве.
Так, в балашихинском микрорайоне Железнодорожный можно увидеть большого медведя, клумбу в форме корзины с цветами и вырезанную из дерева сову.

Однако жителям Подмосковья в министерстве напомнили, что подобные начинания нужно заранее согласовывать со своей управляющей компанией.

Читайте также:

Более тысячи лифтов запустили в Подмосковье после ремонта

Шофёр мусоровоза помог найти жительнице Красногорска выброшенные документы

В Подмосковье с начала года убрали мусор с козырьков более 360 домов
#минчистоты
#дворы
#украшения
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
#балашиха
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число умерших во время хаджа в Мекку превысило 1000 человек
ТАСС: Число умерших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило 1 тыс
20 июня 2024, 20:37

Фото: iStock/Diy13

Более 1000 паломников погибли в Саудовской Аравии во время совершения хаджа. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что около 800 человек считаются пропавшими без вести. Самое большое количество несчастных случаев зафиксировано среди паломников, приехавших в Саудовскую Аравию из Египта.

«Египетские власти были проинформированы о почти 1,4 тыс. случаях гибели и пропажи паломников. Смерть подтверждена как минимум в 600 случаях», — сказал собеседник агентства.

В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек. В этом году в хадж отправились почти 25 000 паломников из России, в том числе 400 членов семей погибших участников спецоперации.

Ранее сообщалось, что Жительница Подмосковья погибла во время хаджа в Мекке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Четыре российских паломника умерли в Саудовской Аравии во время хаджа

Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в ДНР после атаки ВСУ

В российском городе ребенок погиб от рухнувшего на голову мангала
#смерть
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Сажин назвал ненужным создание «самокатной полиции»
20 июня 2024, 20:31

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

Предложение депутатов Госдумы создать «электросамокатную полицию» вызывает много вопросов. Такую оценку дал автоэксперт Владимир Сажин.
Предполагается, что специальные патрули будут следить за соблюдением правил дорожного движения самокатчиками в самых людных местах. Однако непонятно, на чём полицейские будут их патрулировать.
«Опять Государственная дума пытается запустить телегу впереди кобылы. Все эти инициативы похожи на борьбу с ветряными мельницами. У меня возникает вопрос: а за чей счёт банкет? За счёт каких налоговых отчислений налогоплательщиков будет содержаться создаваемая структура? Чем она будет заниматься вне сезона?», – задал вопросы Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом он признал, что проблемы со средствами индивидуальной мобильности надо решать.
«Не знаю, в какие колокола и с какой силой ударить, чтобы депутаты услышали профессиональное сообщество. На мой взгляд, необходимо принять на законодательном уровне запрет управлять всей этой ерундой только при наличии водительского удостоверения категории «М». А уже потом можно создавать «профилактические и карательные структуры», – пояснил Сажин.
Эксперт напомнил, что в мегаполисах уже существуют структуры, которые администрируют нарушения правил парковки. В Москве это МАДИ, в Санкт-Петербурге – Комтранс. Их полномочия, по его мнению, и нужно расширить.

Читайте также:

Российские военные начали использовать электросамокаты в зоне СВО

Автоэксперт Моржаретто призвал убрать электросамокаты с тротуаров

Милонов предложил страховать электросамокаты по образцу ОСАГО
#самолёты
#электросамокат
#безопасность
#полицейские
#пдд
#движение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России опубликовали документы о нацисте, помилованном отцом председателя Еврокомиссии
В России опубликовали документы об убийце, помилованном отцом фон дер Ляйен
20 июня 2024, 20:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

В России опубликовали документы о преступлениях и оправдании серийного нацистского садиста-убийцы Эриха Густава Шарфеттера, который был приговорен к 18 пожизненным срокам. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что помилован он был в 1990 году отцом нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Эти документы вместе с группой ученых нашел и перевел на русский язык эксперт РВИО, руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.

Шарфеттер родился в Данциге в 1908 году. Земельный суд города Штаде (ФРГ) 01 февраля 1980 года приговорил его к 18 пожизненным срокам за 18 убийств. Совершены они были в концлагере на оккупированной территории СССР.

Спустя 10 лет лава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт, отец Урсулы фон дер Ляйен, помиловал его ввиду преклонного возраста, а также ухудшения здоровья.

Читайте также:

Орбан высмеял фон дер Ляйен за опустошение европейской казны в помощь Украине

Пользователи Twitter заявили, что Урсулу фон дер Ляйен необходимо посадить в тюрьму

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев на встречу с Зеленским
#суд
#эксперт
#история
#помощь
#президент
#русский язык
#документы
#ссср
#отец
#министр
#фрг
#twitter
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сомнолог Полуэктов рассказал о связи снохождения и использования смартфонов перед сном
20 июня 2024, 20:02

Фото: iStock/Pinkypills

Снохождение — это явление, при котором человек, пребывающий во сне, вдруг встает и начинает ходить, не осознавая своих действий. О том, может ли оно быть связано с использованием смартфонов и какова его природа, рассказал сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Полуэктов отметил, что никаких результатов исследований, подтверждающих связь между использованием смартфона и снохождением, нет. По словам эксперта, на снохождение могут влиять любые нагрузки, которые снижают сопротивляемость нервной системы.

Сомнолог подчеркнул, что в данном вопросе речь идет о взрослых людях, так как детям вряд ли будут давать листать смартфон перед сном.

«При этом у взрослых снохождение случается крайне редко. Однако никакой статистики на этот счет нет. Снохождение — это болезнь, и эпизоды эти заканчиваются примерно к 14 годам и крайне редко остаются во взрослом возрасте», — цитирует специалиста Общественная Служба Новостей.

Согласно мнению Полуэктова, эмоциональный компонент является ключевой причиной, когда человек активно взаимодействует с собеседником на другом конце или получает информацию. Это повышает активность нервной системы, в результате чего увеличивается количество «выныриваний» из сна, заключил сомнолог.

Читайте также:

Россиянам назвали самую полезную позу для сна

Терапевт Квасова назвала полноценный сон важным для центральной нервной системы

Кардиолог Аниськович объяснила, чем опасен сон при свете
#болезнь
#сон
#человек
#смартфон
#сомнолог
#нервы
#интернет
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф