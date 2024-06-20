Энтомологи объявили о старте активного лёта стрекоз в Московской области

Снохождение — это явление, при котором человек, пребывающий во сне, вдруг встает и начинает ходить, не осознавая своих действий. О том, может ли оно быть связано с использованием смартфонов и какова его природа, рассказал сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов в беседе с Общественной Службой Новостей.