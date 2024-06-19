Жителей Подмосковья попросили оповещать о встречах с обыкновенным хомяком

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В Московской области по заказу Министерства экологии и природопользования региона выявляют состояние природной популяции обыкновенного хомяка. В городском округе Луховицы уже обнаружили первые норы этого животного, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Этот грызун совсем недавно был внесён в Красную книгу Подмосковья. До 1960-х годов это был достаточно распространённый в регионе вид, но позже популяция пошла на спад из-за антропогенной нагрузки на места обитания», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Обыкновенный хомяк – животное, ведущее сумеречный и ночной образ жизни, и это усложняет поиски. Чаще всего сообщения о таких находках поступают от хозяев домашних кошек-охотниц, которые приносят домой хомяков в качестве трофеев. Со сбежавшим домашним хомячком обыкновенного хомяка перепутать сложно – он гораздо крупнее. Взрослый зверёк весит около 700 граммов. А его шкурка – мягкая и густая, рыжая с чёрными и белыми отметинами.
«Если у вас есть актуальная информация о местах встреч с обыкновенным хомяком в Московской области, просим направить её на электронную почту info@verhovye.ru или по телефону: 8 (495) 424-65-46», – попросил Фирсов.В министерстве добавили, что в мире обыкновенный хомяк признан видом, находящимся на грани полного исчезновения. В России он включён в Красные книги более 10 областей.
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Лора Луганская