В Подмосковье обнаружили гигантского краснокнижного дождевого червя

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В Подмосковье обитает редкий вид дождевых червей, занесённый в Красную книгу Московской области. Это эйзения Норденшельда, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Отличить краснокнижный вид от распространённого нелегко, но можно. Эйзения Норденшельда выделяется размерами от 60 до 150 мм при толщине тела 4-8 мм. Этих червей можно встретить в основном на северо-западе региона», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.Отличить эйзению Норденшельда можно и по большому числу сегментов на теле – их насчитывается от 80 до 125. Окраска спинной стороны червя до него тёмно-красная, а за пояском заметно бледнеет.
Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Уничтожать и отлавливать этих беспозвоночных запрещено, напомнил Фирсов.
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