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В Подмосковье обнаружили гигантского краснокнижного дождевого червя

17 июня 2024, 18:49
Фото: Istockphoto / Macronatura

Фото: Istockphoto / Macronatura

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В Подмосковье обитает редкий вид дождевых червей, занесённый в Красную книгу Московской области. Это эйзения Норденшельда, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Отличить краснокнижный вид от распространённого нелегко, но можно. Эйзения Норденшельда выделяется размерами от 60 до 150 мм при толщине тела 4-8 мм. Этих червей можно встретить в основном на северо-западе региона», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Отличить эйзению Норденшельда можно и по большому числу сегментов на теле – их насчитывается от 80 до 125. Окраска спинной стороны червя до него тёмно-красная, а за пояском заметно бледнеет.



Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Уничтожать и отлавливать этих беспозвоночных запрещено, напомнил Фирсов.

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#красная книга
#подмосковье
#московская область
Экс-депутат ЛДПР Власов показал запись голоса плачущего Жириновского из больницы
Экс-депутат Власов заявил, что Жириновский завещал назначить его главой ЛДПР
17 июня 2024, 19:48

Фото: сайт Кремля

Экс-депутат Госдумы Василий Власов показал последнее политическое завещание главы ЛДПР Владимира Жириновского. Диктофонные записи он продемонстрировал во время интервью Ксении Собчак на YouTube.
На опубликованных записях, которые были сделаны в феврале 2022 года, слышно хриплый голос, похожий на голос Жириновского, который почти плача, говорит, что назначает бывшего политика руководителем ЛДПР до его возвращения из больницы. Власов отметил, что показывал эту запись нынешнему главе партии ЛДПР Леониду Слуцкому.

Он же попросил Власова удалить эту запись, так как в подобном состоянии можно было сказать что угодно. Власов заключил, что остальные записи он не может показать, чтобы не подставить людей, которые состоят в ЛДПР сейчас.

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#запись
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Права на бренды водки «Московская» и «Столичная» в Бенилюксе продали за €1,6 млн
17 июня 2024, 19:12

Фото: iStock/Igor Dudchak

Права на использование брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная», в странах Бенилюкса проданы компании Spirits International. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что сумма сделки составила 1,6 миллиона евро. Компания Spirits International, которая приобрела права, входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера, зарегистрированный в Люксембурге.

Сегодня, 17 июня, в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя. Согласно информации источника, на торги были выставлены восемнадцать брендов алкогольных напитков.

Напомним, осенью 2020 года РФ через суд в Гааге добилась снятия ареста на бренды «Московская» и «Столичная».

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«Украинские традиции»: Протоиерей связал гадания и ТАРО с язычеством
Протоиерей Димитрий Ильичёв: Вера в Бога исключает магию
17 июня 2024, 18:34

Фото: istockphoto/LesDaMore

Многие люди очень часто путают понятия «религия» и «магия»: веря в Бога, идут к магам, гадалкам, экстрасенсам, чтобы узнать будущее или вылечиться от недугов. В советском религиоведении считалось, что «магия является составной частью и всех современных религий». Но так ли это на самом деле, и как связаны эти два понятия?
Протоиерей Димитрий Ильичёв в беседе с «Радио 1» сказал, что нашу страну нельзя назвать православной.

«Православной страной назвать страну, в которой до сих пор локализованы аборты, в которой до сих пор не преподается закон божий в школах, церковь отделена от государства, нельзя», — сказал эксперт.

Собеседник назвал гадания, обращения к экстрасенсам и магам — псевдорелигиозным суррогатом.

«Большинство людей религиозные? — нет. Большинство православные по традиции, но далеко не религиозные, и вот их генетическая религиозность приводит к тому, что они, отыскивая реализацию религиозных потребностей, попадают под псевдорелигиозный суррогат. Это как раз гадание, походы к экстрасенсам и псевдоцелителям — это все из области суеверий и волхований. А волхования — чародейства — тот пункт, который попадает под действие церковных канонов: до 15 лет отлучение от церкви, от причастий. Очень многие стали пользоваться картами ТАРО… Это все серьезный грех», — объяснил протоиерей Димитрий Ильичёв.

Он добавил, что рождественские гадания, несмотря на святость праздника, тоже не считаются религиозным верованием, а являются эхом язычества.

«Рождественские гадания были распространены на юге Руси, и это южно-русские, западно-украинские традиции. Страна у нас долгое время пребывала в языческом сознании, в ней процветали святые, а народ ударялся в язычество — это народная вера — вера во все. Гадание на рождество — это не религиозное верование, а псевдорелигиозный суррогат. Это является замещением искренних религиозных чувств и порывов», — рассказал спикер.

Вера в Бога, по словам протоиерея Димитрия Ильичёва, исключает веру в магию.

«Вера в Бога — это вверение в руки божьи свою жизнь, зачем тут магия и знать что-то заранее? Я лучше буду жить волей божьей и пытаться сделать так, как по его закону написано, и я верю, что бог не отдаст меня на плохие пути, что он меня за руку проведет», — заключил собеседник.

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#рождество
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В Петербурге возродят Царскосельский лицей
17 июня 2024, 18:34

Фото: iStock/konstantinks

Всероссийский музей имени А. С. Пушкина совместно с Президентской академией в Санкт-Петербурге хотят возродить Царскосельский лицей. Подробнее о планах рассказал директор вуза Андрей Хлутков.
«Царскосельский лицей Президентской академии будет полным правопреемником Императорского Царскосельского лицея. Поэтому нам важно сохранить ту самую особую историческую обстановку, чтобы у будущих лицеистов была возможность смотреть на мир и в буквальном смысле видеть то, что созерцали их предшественники. Уже только это поможет ощутить сопричастность к лицейским традициям», — рассказал Хлутков в беседе с «Петербургским дневником»

Известно, что обучение в лицее будет начинаться с пятого класса. По словам Хлуткова, именно к 10-12 годам дети могут проявить себя как личность во взаимодействии с окружающей их средой. При отборе будущих лицеистов будут учитываться школьная успеваемость, социальные активности и спорт. Также планируется проводить вступительные испытания.

В лицее будут учебные корпуса, общежития, а также спортивный комплекс. При этом воспитанники будут обеспечены полным пансионом.

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На экологической акции в Истре рассказали о правильной обработке отходов
17 июня 2024, 18:34

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Более 200 кг картона и около 3 кубометров бутылок собрали на экологической акции, которая прошла в выходные в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Целью акции, состоявшейся в парке «Шишкин лес», было информирование людей о правильной обработке отходов. Волонтёры рассказали посетителям о важности сортировки мусора и сохранении экологии. Участие в акции приняли и ученики технолицея имени В. И. Долгих», – говорится в сообщении.
Следующая экологическая акция запланирована на август. Однако жители муниципалитета могут уже сейчас посетить экопункты по адресам: Истра, Воскресенская площадь, д. 2, у станции «Истра»; село Рождествено, ЖК «Новоснегирёвский», ул. Сиреневый бульвар, д. 1.

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Москвичей ожидает дождливая неделя
Синоптик Позднякова: в столицу вернутся дожди с грозами
17 июня 2024, 18:12

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Практически всю неделю в Москве будут лить дожди, сопровождающиеся грозами. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Самый сильный дождь ожидается 17 июня. Однако в Москве при обильных осадках сохранится теплая погода. Ожидается порядка 22–27 градусов тепла, уточнила синоптик.

«На неделе в Москве установится ненастная погода. Прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности. Наиболее сильные осадки ожидаются в понедельник. Также возможны грозы. Столбики термометров при этом будут в диапазоне 23–26 градусов тепла», — рассказала Позднякова в интервью NEWS.ru.

18 июня в Москве воздух прогреется до 20–25 градусов тепла, ночью температура опустится до 13–15 градусов.

По словам синоптика, со среды температура воздуха в Москве будет в пределах 22–27 градусов, что незначительно превышает климатическую норму.

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В Подмосковье за неделю восстановили дорожные знаки в семи округах
17 июня 2024, 18:03

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые, выцветшие или отсутствующие знаки восстановили за неделю на дорогах семи округов Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по восстановлению дорожных знаков провели на Волковском шоссе в Мытищах, Егорьевском шоссе в Раменском округе, на Каринском шоссе в Зарайске, а также на улице Урицкого в Истре, на Железнодорожной улице в Серебряных Прудах, улице Фрунзе в Щёлкове и на Октябрьской улице в Красногорске», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что специалисты Мосавтодора еженедельно обследуют дорожную сеть Подмосковья, особое внимание при этом уделяется состоянию светофоров и дорожных знаков, содержанию проезжей части, тротуаров и автобусных остановок.

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#московская область
#подмосковье
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8,8 тыс. хозяев записали питомцев к ветеринару онлайн
17 июня 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

8,8 тысяч владельцев домашних животных уже воспользовались в Московской области онлайн-услугой записи питомца к ветеринару. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Онлайн-запись доступна в 54 государственных ветеринарных клиниках Подмосковья. С начала года поток посетителей с питомцами превысил 39 тыс. человек. 22% записались на приём через портал региональных госуслуг. Такой формат выбрали порядка 8,8 тыс. владельцев домашних животных», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, слова которого приводят в пресс-службе.
По словам министра, в основном, требовались консультации специалистов, вакцинация и лабораторные исследования. Однако, если хозяева заметили, что питомец стал вялым и неактивным, проявляет недомогание, они могут также в несколько кликов записаться к ветеринару через портал «Госуслуги Московской области».

Для записи нужно кликнуть по ссылке, пройти авторизацию через ЕСИА, заполнить обязательные поля, а затем выбрать специалиста, вид услуги и удобное время. Информация о записи будет направлена на указанный номер телефона или электронную почту.

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В Подольске снесли аварийный двухэтажный дом
17 июня 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Блочный двухэтажный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Горького в Львовском микрорайоне города Подольск, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью около 500 квадратных метров был построен в 1950 году. Постройка находилась в плохом состоянии, её основные элементы были частично разрушены. Из-за физического и морального износа здание признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцов из 15 жилых помещений дома расселили, и в 2024 году здание снесли», — говорится в сообщении.
Сейчас участок полностью освобождён от ветхого строения и строительного мусора. Информация о том, как будет использована освободившаяся земля, не поступала.

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