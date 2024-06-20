В Подмосковных лесах теперь можно послушать стрекотание цикад

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Московской области настала пора лёта цикад. Это лучшее время для наблюдения за этими насекомыми, когда в лесах Подмосковья можно послушать их стрекотание, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
«Цикады – не слишком привычные для жителя средней полосы России насекомые. Обычно их мы видим или слышим на отдыхе где-нибудь в южных странах. Но и у нас в регионе можно наблюдать за этими интересными равнокрылыми. В области обитает несколько видов цикад, два из которых занесены в Красную книгу Московской области. Это цикада горная и цикада лесостепная», – рассказал глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов.По данным министерства, в Московской области горных цикад отмечали в городских округах Истра, Наро-Фоминский, Одинцовский, Подольск, Каширский, Серпухов, Серебряные Пруды, Егорьевск и Коломна, а лесостепных – только в Серебряных Прудах.
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