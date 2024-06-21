В Подмосковье начался лёт малого ночного павлиньего глаза

Фото: Минэкологии МО / А. Ульянов
Энтомологи отметили в Подмосковье лёт малого ночного павлиньего глаза, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона. Редкий мотылёк занесён в Красную книгу Московской области.
«Малого ночного павлиньего глаза трудно не заметить. Он достаточно крупный, имеет большие перистые усики, крылья, украшены узорами в виде кругов, напоминающими глаза. При встрече с неприятелем бабочка раскрывает свои крылья и становится похожей на сову. Такой механизм защиты отпугивает хищников и спасает насекомое», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.В Подмосковье это красивое чешуекрылое можно встретить в городских округах Можайский, Рузский, Дмитровский, Орехово-Зуево, Подольск, Балашиха, Егорьевск, Клин и других. Его излюбленные места – смешанные леса с прогреваемыми полянами и опушками.
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Лора Луганская