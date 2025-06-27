На РУВИКИ опубликовали более 2 млн 135 тыс. статей
Свыше 2 млн 135 тысяч статей опубликовано на РУВИКИ, из них за последние два года было создано более 138 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
«Бета-версия РУВИКИ была запущена ровно два года назад — 27 июня 2023 года. В настоящее время общая база статей составляет более 2 млн 135 тысяч. Кроме того, в 224 году было принято решение о переносе на РУВИКИ Большой российской энциклопедии. Эту работу планируется завершить в текущем году», — говорится в сообщении.РУВИКИ отличается качеством материалов: их проверкой занимаются академики РАН, а также специалисты, работающие в различных профильных ведомствах и организациях. Удобство пользователей обеспечивает нейросеть Yandex GPT: искусственный интеллект позволяет быстро найти ответ на любой вопрос и предлагает пересказы статей. Кроме того, статьи можно не только читать, но и слушать в аудиоформате.