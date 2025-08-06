Бонусная программа РУВИКИ теперь работает в разделах на языках народов России

06 августа 2025, 17:30

Фото: пресс-служба РУВИКИ

Интернет-энциклопедия РУВИКИ обновила бонусную программу. Теперь она распространилась на разделы на языках народов России. Кроме того, для новых авторов приготовили летние подарки, сообщили в пресс-службе команды энциклопедии.





Сейчас энциклопедия развивается на 21 языке народов России, и все её разделы вовлечены в геймификацию.

«Мы используем геймификацию как инструмент работы с мотивацией авторов. Надеемся, что наша программа будет способствовать созданию новых статей. Обновлённая энциклопедия позволит познакомиться с особенностями мировоззрения, традициями и обычаями разных народов России», – рассказал гендиректор РУВИКИ Владимир Медейко.