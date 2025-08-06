Бонусная программа РУВИКИ теперь работает в разделах на языках народов России
Интернет-энциклопедия РУВИКИ обновила бонусную программу. Теперь она распространилась на разделы на языках народов России. Кроме того, для новых авторов приготовили летние подарки, сообщили в пресс-службе команды энциклопедии.
Сейчас энциклопедия развивается на 21 языке народов России, и все её разделы вовлечены в геймификацию.
«Мы используем геймификацию как инструмент работы с мотивацией авторов. Надеемся, что наша программа будет способствовать созданию новых статей. Обновлённая энциклопедия позволит познакомиться с особенностями мировоззрения, традициями и обычаями разных народов России», – рассказал гендиректор РУВИКИ Владимир Медейко.Теперь писать статьи, вносить правки, получать баллы и призы можно на русском, алтайском, башкирском, бурятском, вепсском, горномарийском, ингушском, калмыцком, коми, коми-пермяцком, ливвиковском, марийском, мокшанском, саха, татарском, тувинском, удмуртском, хакасском, чеченском, чувашском и эрзянском языках. Тематика статей не ограничивается.
Бонусная программа РУВИКИ для авторов была запущена в конце прошлого года. К ней можно подключиться через личный кабинет, авторизировавшись на платформе. Призы представляют собой баллы, которые можно обменивать на денежные сертификаты, и возможность получать награды – виртуальные знаки успеха, выделяющие на платформе опытных авторов.
С 4 по 18 августа за участие в редактировании РУВИКИ можно получить повышенные баллы. Пользователи могут бороться за награды не только создавая статьи, но и дополняя материалы РУВИКИ через внесение правок в уже существующие тексты.
Российская интернет-энциклопедия объединяет экспертов и обычных пользователей. Любой может стать автором РУВИКИ, но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов.