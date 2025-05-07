Онлайн-энциклопедия «Рувики» представила обширную базу героев СССР и России

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Интернет-энциклопедия «Рувики» составила уникальную базу героев СССР и России. Кроме того, по количеству статей данный ресурс обогнал «Википедию»: 2 млн 114 тыс. материалов против 2 млн 43 тысяч.
Как сообщили в пресс-службе «Рувики», проект «Наши герои — наша история» обновили, теперь он состоит из трёх самостоятельных разделов: «Герои Великой Отечественной войны», «Герой СССР» и «Герой России». В проекте собрано более 14 тыс. биографий героев СССР и России. При этом пользователи могут написать о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны, сообщил генеральный директор онлайн-платформы Владимир Медейко.
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«На сегодняшний день в ней (в базе — прим. ред.) собрано 12777 биографий героев СССР и 1530 статей о героях России», — уточнил Медейко.В конце 2024 года онлайн-энциклопедия внедрила Yandex GPT, став первым российским ресурсом с ИИ. Нейросеть формулирует быстрый ответ на вопрос, пересказывает его в разных стилях, делает выжимку из длинных материалов. Известно, что посещаемость сайта энциклопедии составила 22 миллиона человек за первый квартал 2025 года.
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Анастасия Чубина