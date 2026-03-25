Epic Games уволила более 1000 человек из-за падения популярности Fortnite
Компания Epic Games сократила более тысячи сотрудников на фоне снижения интереса геймеров к Fortnite. Об этом сообщил гендиректор Тим Суини.
По его словам, которые приводит Independent, из-за падения популярности игры, начавшегося в 2025 году, теперь траты компании значительно превышают доходы. Сейчас Fortnite насчитывает 110–120 миллионов пользователей в месяц. При этом ранее во время крупных ивентов онлайн превышал 14 миллионов, а суточная аудитория составляла 44,7 миллионов человек.
Суини считает, что на ситуацию повлияли как внешние факторы (снижение потребительских расходов, усиление конкуренции), так и внутренние (нестабильная сезонная активность, ранний этап возвращения игры на мобильные платформы).
Компания уже проводила сокращения около 2,5 лет назад — тогда уволили более 800 сотрудников. Нынешние меры, вместе с урезанием затрат на сумму более 500 миллионов долларов должны стабилизировать финансовое положение.
Уволенным предложили компенсации: не менее четырех месяцев зарплаты, продленное медстрахование и дополнительные условия по акциям. В Epic Games подчеркнули, что решение далось нелегко, так как компания ценит своих специалистов.
