Россиянка пострадала после встречи с насекомым на популярном курорте

25 марта 2026, 14:59

Российская туристка покрылась сыпью после встречи с огненной гусеницей на Бали

Российская туристка пострадала после встречи с насекомым во время отдыха на Бали. Подробности приводит РИА Новости.





Первые симптомы у женщины появились во время культурной церемонии: сначала кожа покрылась сыпью и покраснела, а затем начался сильный зуд. В больнице ей сообщили, что реакцию вызвал контакт с огненной или ядовитой гусеницей.

«Я поспешила в больницу, переживая, что меня могла укусить змея. Однако там мне показали фото гусеницы и сказали, что именно она была причиной реакции», — вспоминает соотечественница.