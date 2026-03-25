Россиянка пострадала после встречи с насекомым на популярном курорте

Российская туристка покрылась сыпью после встречи с огненной гусеницей на Бали
Российская туристка пострадала после встречи с насекомым во время отдыха на Бали. Подробности приводит РИА Новости.
Первые симптомы у женщины появились во время культурной церемонии: сначала кожа покрылась сыпью и покраснела, а затем начался сильный зуд. В больнице ей сообщили, что реакцию вызвал контакт с огненной или ядовитой гусеницей.
«Я поспешила в больницу, переживая, что меня могла укусить змея. Однако там мне показали фото гусеницы и сказали, что именно она была причиной реакции», — вспоминает соотечественница.Это насекомое покрыто крошечными жалящими волосками, которые выделяют токсин. Он не смертелен, но вызывает жжение, зуд и сыпь, напоминающую ожог. Как отметили медики, симптомы обычно проходят за несколько часов или суток.