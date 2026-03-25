Жительница Франции вышла замуж за трамвай
Жительница французского Страсбурга Сандра Рам рассказала, что сочеталась браком с городским трамваем под номером 3013. Об этом пишет Daily Star.
Женщина утверждает, что чувства к общественному транспорту у нее возникли несколько лет назад. Окончательно влюбленность сформировались в 2020 году во время локдауна.
Француженка объясняет свои ощущения объектофилией — редким явлением, при котором человек испытывает романтическое влечение к неодушевленным предметам. Рам уверяет, что связь с «партнером» взаимна.
Свадебная церемония прошла при участии водителя трамвая, который помог организовать небольшое торжество. После «свадьбы» Рам активно делится подробностями своей личной жизни в соцсетях.
При этом у Сандры, по ее словам, есть еще один возлюбленный, который не возражает против ее отношений с трамваем.
