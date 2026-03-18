В Кингисеппе школьница сбежала из дома после игры в Genshin
В Кингисеппе восьмиклассница ушла из дома ранним утром, прихватив родительские телефоны и документы. По словам семьи, около пяти утра они услышали, как захлопнулась дверь, после чего обнаружили исчезновение дочери и гаджетов.
Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», родители рассказали, что поведение девочки в последние недели вызывало тревогу. Она много времени проводила за онлайн-игрой Genshin Impact, а также интересовалась состоянием банковских счетов семьи. Свои вопросы подросток объясняла участием в игре «правда или действие». Утром очевидцы заметили похожую по описанию девушку возле торгового центра «Красная башня» в центре города — она шла вдоль дороги.
Обстоятельства исчезновения устанавливаются. Родные и правоохранительные органы разыскивают школьницу.
