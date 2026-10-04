Эпидемиолог рассказала, как не заразиться в пик заболеваемости ОРВИ

04 октября 2026, 02:13

Эпидемиолог Семейкина: в пик ОРВИ важно не трогать лицо и мыть руки

Фото: iStock/Rafael Abdrakhmanov

В период подъёма заболеваемости ОРВИ особенно важно соблюдать правила гигиены. В первую очередь нужно держать руки в чистоте и не прикасаться к лицу, сообщила в интервью РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.