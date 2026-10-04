Эпидемиолог рассказала, как не заразиться в пик заболеваемости ОРВИ
В период подъёма заболеваемости ОРВИ особенно важно соблюдать правила гигиены. В первую очередь нужно держать руки в чистоте и не прикасаться к лицу, сообщила в интервью РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
Специалист подчеркнула, что мыть руки с мылом нужно в при возвращении домой с улицы, перед едой и после посещения туалета. Особое внимание стоит уделить мытью рук именно после прихода с улицы.
Кроме того, врач рекомендовала использовать в общественных местах антисептики для рук в индивидуальной упаковке. Это, по её словам, поможет снизить риск заражения в местах с высокой проходимостью.
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