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Эпидемиолог рассказала, как не заразиться в пик заболеваемости ОРВИ

Эпидемиолог Семейкина: в пик ОРВИ важно не трогать лицо и мыть руки
Фото: iStock/Rafael Abdrakhmanov

В период подъёма заболеваемости ОРВИ особенно важно соблюдать правила гигиены. В первую очередь нужно держать руки в чистоте и не прикасаться к лицу, сообщила в интервью РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.



Специалист подчеркнула, что мыть руки с мылом нужно в при возвращении домой с улицы, перед едой и после посещения туалета. Особое внимание стоит уделить мытью рук именно после прихода с улицы.

Кроме того, врач рекомендовала использовать в общественных местах антисептики для рук в индивидуальной упаковке. Это, по её словам, поможет снизить риск заражения в местах с высокой проходимостью.

Александр Огарёв

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