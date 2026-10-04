Известному украинскому блогеру грозит многомиллионный штраф в Испании

04 октября 2026, 00:25

Блогеру Шарию и его супруге Бондаренко грозят штрафы до 10,7 млн евро в Испании

Фото: iStock/darkojow

Испанские власти могут взыскать с украинского блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги Бондаренко штрафы на общую сумму до 10,7 миллиона евро. Об этом сообщает издание elDiario.es, ссылаясь на материалы расследования.