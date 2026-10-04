Известному украинскому блогеру грозит многомиллионный штраф в Испании
Испанские власти могут взыскать с украинского блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги Бондаренко штрафы на общую сумму до 10,7 миллиона евро. Об этом сообщает издание elDiario.es, ссылаясь на материалы расследования.
Супруги фигурируют в деле о налоговом преступлении. Помимо подозрений в нанесении ущерба государственной казне, следствие проверяет их на причастность к отмыванию денег, подделке документов и сокрытию имущества от возможного взыскания.
По оценкам экспертов налогового агентства, речь может идти о неуплате порядка 150,9 тысячи евро в 2018 году и 387,6 тысячи евро в 2022 году. Кроме того, следователи анализируют возможные доходы пары за 2019–2021 годы, изучают зарубежные счета, операции с криптовалютами, а также переводы и платежи, проведённые через онлайн‑платформы.
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