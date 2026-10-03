В МВД назвали страны, куда можно въехать по российскому паспорту

03 октября 2026, 20:41

МВД: по российскому паспорту можно въехать в Армению и Киргизию

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Граждане России могут въезжать в шесть стран по внутреннему паспорту РФ. Речь идет об Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Южной Осетии. Об этом сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.