В МВД назвали страны, куда можно въехать по российскому паспорту
Граждане России могут въезжать в шесть стран по внутреннему паспорту РФ. Речь идет об Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Южной Осетии. Об этом сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
В ведомстве уточнили, что для поездок в большинство других государств россиянам потребуется заграничный паспорт. Информация приводится 3 октября.
МВД также рекомендовало перед поездкой проверить срок действия загранпаспорта и наличие свободных страниц для виз и пограничных отметок. В некоторых странах документ должен оставаться действительным еще в течение трех-шести месяцев после даты въезда. При планировании поездки ведомство советует заранее ознакомиться с требованиями страны назначения к документам и срокам их действия.
Ранее в полиции ответили, обязан ли гражданин России носить с собой паспорт. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: