В России зафиксировали падение цен на кофе

04 октября 2026, 01:53

Цены на кофе в России снизились примерно на 2% с начала года

Фото: iStock/iWichy

В России наблюдается снижение цен на натуральный кофе. К августу 2026 года стоимость растворимого напитка опустилась до 4148 рублей за килограмм, в зёрнах и молотого — до 2051 рубля за килограмм, сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.