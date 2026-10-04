В России зафиксировали падение цен на кофе
В России наблюдается снижение цен на натуральный кофе. К августу 2026 года стоимость растворимого напитка опустилась до 4148 рублей за килограмм, в зёрнах и молотого — до 2051 рубля за килограмм, сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
Как пояснил специалист, в начале года цена на растворимый кофе составляла 4233 рубля за килограмм — затем показатель плавно снижался и к августу сократился примерно на 2%. Аналогичная динамика прослеживается и по категории «кофе в зёрнах и молотый»: с 2099 рублей в январе до 2051 рубля в августе, то есть тоже примерно на 2%.
Эксперт отметил, что в 2026 году на российском рынке кофе наступила стабилизация цен после заметного роста годом ранее. Дополнительным фактором, который может способствовать дальнейшему снижению стоимости продукта, стало уменьшение мировых котировок арабики. Эта тенденция уже отразилась на российском рынке в период с января по август 2026 года.
Читайте также: